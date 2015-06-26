أسباب الاضطرابات النفسية للمرأة الحامل خلال فترة الحمل

أسباب التغيرات النفسية للمرأة فى فترة الحمل

>

تمر المرأة فى فترة الحمل بالعديد من التغيرات الجسدية، كزيادة الوزن وتمدد الجلد وزيادة حجم الرحم، وبجانب تلك التغيرات يوجد تغيرات من نوع آخر وهى المتعلقة بالجانب النفسى، ويوضحها الدكتور عطية أبو النجا استشارى أمراض النساء والولادة.التغيرات الهرمونية هى أهم الأسباب المسئولة عن الحالة النفسية المضطربة، والتى تعانى منها المرأة فى فترة الحمل، ذلك ما يؤكده أبو النجا، موضحا أن تغير نسب الهرمونات الأنثوية فى الجسم يؤثر بصورة مباشرة على الحالة النفسية.

كما أن هناك العديد من العوامل التى تلعب دورا فى تدهور الحالة النفسية للحامل، وأهمها الخوف من تحمل مسئولية الطفل الجديد، أو تعرضها لتغيرات شديدة فى الجسم كزيادة الوزن وخشيتها عدم استعادة وزنها السابق.

الأعراض النفسية للمرأة فى فترة الحمل

>

ومن أهم الأعراض النفسية التى تنتاب المرأة فى فترة الحمل نتيجة للتغيرات السابق ذكرها، فهى كما يوضحها عطية تتمثل فى الإصابة بحالات من الأرق والعصبية والتوتر، وأحيانا النفور من الزوج، وفقدان الرغبة فى تناول الطعام، وكذلك التحسس من الروائح سواء العطرية أو حتى روائح الطعام.