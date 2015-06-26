5 فوائد تجميلية للخردل أهمها تأخير التجاعيد

يعد الخردل من أهم النباتات وذلك لغناه بالعديد من الفوائد الصحية، ففضلا على احتوائه العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، فهو ايضا له العديد من الفوائد التجميلية.

وحول هذا تقدم الدكتور نهى رشوان استشارى الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، بعض الفوائد التجميلية للخردل، ومن أهمها:

>1- يمكنك وضع زيت الخردل على الشعر قبل الاستحمام لمدة ساعتين فهو يساعد على تقوية ونمو الشعر بطريقة إيجابية عالية، وذلك يرجع إلى احتوائه على فيتامين "أ"، ونسبة عالية من الحديد والكالسيوم والمغنسيوم والتى تساعد فى نمو الشعر.

>2- يساعد فى القضاء على قشرة الشعر، ولذلك ينصح بوضعه على الشعر بعد الاستحمام.

>3- يمكنك وضعه على البشرة فهو يساعد على تأخر علامات الشيخوخة و التجاعيد.

>4- يحد من الإصابة بالأمراض الجلدية .

>5- يعالج المرض الجلدى "الثعلبة" الذى يصعب علاجه.