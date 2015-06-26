أخبار عاجلة

نتيجة قرعة الحج 2017 بوابة الحج المصرية موقع وزارة الداخلية بـجميع المحافظات -
القارئ هاني الحسيني يروي مسيرته في حفظ القرآن -
القارئ هاني الحسيني: بندرس علم التصوير لقراءة القرآن -
ستاد مصر: الزمالك يواجه الشرقية تحت أنظار برتغالية -
الجيش والداخلية «حبايب» في الدوري -
تعرف على أول ضحايا «إيناسيو» في الزمالك -
الزمالك ينهي الاتفاق مع إيناسيو.. ويوافق على وجود محلل أداء -
ممدوح عباس يكشف المخالفات المالية والإدارية لمرتضى منصور في الزمالك -
الشيخ رمضان عبدالمعز يستضيف هاني الحسيني الأول على العالم في قراءة القرآن -
السفيرة عزيزة - نادية جرديني"نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الهندية"..عادات وتقاليد الزواج في الهند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

5 فوائد تجميلية للخردل أهمها تأخير التجاعيد

Google+ Print
5 فوائد تجميلية للخردل أهمها تأخير التجاعيد 5 فوائد تجميلية للخردل أهمها تأخير التجاعيد
يعد الخردل من أهم النباتات وذلك لغناه بالعديد من الفوائد الصحية، ففضلا على احتوائه العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، فهو ايضا له العديد من الفوائد التجميلية.

وحول هذا تقدم الدكتور نهى رشوان استشارى الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، بعض الفوائد التجميلية للخردل، ومن أهمها:
>1- يمكنك وضع زيت الخردل على الشعر قبل الاستحمام لمدة ساعتين فهو يساعد على تقوية ونمو الشعر بطريقة إيجابية عالية، وذلك يرجع إلى احتوائه على فيتامين "أ"، ونسبة عالية من الحديد والكالسيوم والمغنسيوم والتى تساعد فى نمو الشعر.
>2- يساعد فى القضاء على قشرة الشعر، ولذلك ينصح بوضعه على الشعر بعد الاستحمام.
>3- يمكنك وضعه على البشرة فهو يساعد على تأخر علامات الشيخوخة و التجاعيد.
>4- يحد من الإصابة بالأمراض الجلدية .
>5- يعالج المرض الجلدى "الثعلبة" الذى يصعب علاجه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365