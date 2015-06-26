4 نصائح غذائية تجنبك الشعور بالجوع وعسر الهضم فى الصيام

شهر رمضان هو شهر العبادات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وليس شهر الإفراط فى تناول الأطعمة المختلفة، التى قد تصيب الصائم بعسر الهضم بسبب العادات الغذائية الخاطئة .

وحول هذا، يقدم الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، طرق تساعد على تنظيم الوجبات الغذائية فى شهر رمضان المبارك ، ومنها :

>1- الاهتمام بتناول نسبة من الأغذية الغنية بالنشويات كالخبز الأسمر الغنى بالردة ، وذلك للمحافظة على النشا فى الكبد.

>2- يجب الإقلال من الأغذية الغنية بالسكريات والتى تحفز البنكرياس على إفراز الأنسولين وتخفض الجلوكوز فى الدم.

>3- عليك اختيار الأغذية التى تساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة، وخاصة فى السحور مثل البروتينات كطبق الفول المضاف إليه ملعقة من زيت الزيتون، لأنها تستغرق زمنا طويلاً فى الهضم فتؤجل الشعور بالجوع.

>4- الإكثار من تناول المشروبات الرمضانية كعصير البرتقال وكوب صغير من السوبيا أو الدوم.

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