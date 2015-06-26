أخبار عاجلة

نتيجة قرعة الحج 2017 بوابة الحج المصرية موقع وزارة الداخلية بـجميع المحافظات -
القارئ هاني الحسيني يروي مسيرته في حفظ القرآن -
القارئ هاني الحسيني: بندرس علم التصوير لقراءة القرآن -
ستاد مصر: الزمالك يواجه الشرقية تحت أنظار برتغالية -
الجيش والداخلية «حبايب» في الدوري -
تعرف على أول ضحايا «إيناسيو» في الزمالك -
الزمالك ينهي الاتفاق مع إيناسيو.. ويوافق على وجود محلل أداء -
ممدوح عباس يكشف المخالفات المالية والإدارية لمرتضى منصور في الزمالك -
الشيخ رمضان عبدالمعز يستضيف هاني الحسيني الأول على العالم في قراءة القرآن -
السفيرة عزيزة - نادية جرديني"نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الهندية"..عادات وتقاليد الزواج في الهند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

السيسى لـ أمير الكويت: نرفض كافة أشكال الطائفية واستخدامها فى زعزعة الأمن

Google+ Print
السيسى لـ أمير الكويت: نرفض كافة أشكال الطائفية واستخدامها فى زعزعة الأمن السيسى لـ أمير الكويت: نرفض كافة أشكال الطائفية واستخدامها فى زعزعة الأمن
أجرى الرئيس عبد الفتاح اليوم اتصالاً هاتفياً بالشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت حيث قدم الرئيس خالص التعازى فى ضحايا استهداف أحد مساجد الشيعة بدولة الكويت.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد خلال الاتصال على رفض ونبذها لكافة أشكال الطائفية والمذهبية التي تستخدم كذريعة لزعزعة الأمن والاستقرار في عدد من دول المنطقة العربية.

وأشار الرئيس إلى أن مثل هذه الأحداث التي تستهدف دور العبادة وتتنافى مع حرمة الشهر الفضيل إنما تؤكد بما لايدع مجالاً للشك أنها بعيدة تمام البعد عن الدين الإسلامي الحنيف وتعاليمه السمحة التي تحض على السلام والرحمة، والتسامح وقبول الآخر.

كما قدم الرئيس التعازي للشعب الكويتي، وخاصة أسر الضحايا، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد خلال الاتصال على وقوف مصر القوي إلى جانب دولة الكويت الشقيقة ومساندتها لجهودها المبذولة لمكافحة التطرف والعنف والإرهاب، منوهاً إلى أن مثل هذه الأعمال الخبيثة لن تزيد الشعب الكويتي الشقيق إلا مزيداً من الإصرار على مكافحة آفة الإرهاب اللعينة، وتحقيق الأمن والاستقرار للشعب الكويتي بكافة أطيافه، متمنياً لدولة الكويت الشقيقة أن تنعم بالأمن والسلام والازدهار.

من جانبه، أعرب سمو أمير دولة الكويت عن شكره وتقديره لموقف مصر، قيادة وشعباً، مؤكداً أن مصر والكويت ستظلان يداً واحدة في مواجهة العنف والإرهاب، وفي التعاون من أجل دحرهما، واِستعادة الأمن والاستقرار للشعبين الشقيقين.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الشرقية لمباراة الزمالك .. ولقاء مع رامى ربيعة مدرب الفريق

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الشرقية لمباراة الزمالك .. ولقاء مع رامى ربيعة مدرب الفريق

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الزمالك لمباراة الشرقية وأبرز أخبار الفريق

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الزمالك لمباراة الشرقية وأبرز أخبار الفريق

نتيجة قرعة الحج 2017 بوابة الحج المصرية موقع وزارة الداخلية بـجميع المحافظات

نتيجة قرعة الحج 2017 بوابة الحج المصرية موقع وزارة الداخلية بـجميع المحافظات

ستاد مصر: الزمالك يواجه الشرقية تحت أنظار برتغالية

ستاد مصر: الزمالك يواجه الشرقية تحت أنظار برتغالية