وزير الدفاع للرئيس: رجال الجيش يؤكدون للشعب الوفاء بالمهام المكلفين بها

بعث الفريق أول صدقى صبحى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي ببرقيـة تهنئـة الرئيـس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائـد الأعلـى للقـوات المسلحـة بمناسبـة ذكري العاشر من رمضان 1436ـ هذا نصها:

السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى

>رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة

>يسعدنى أن أهنىء سيادتكم بالذكرى المجيدة الخالدة لنصر العاشر من رمضان ، الذى حققه جيل اكتوبر من رجال القوات المسلحة ، فى يوم عظيم من أيام الوطنية المصرية ، سيظل على مر التاريخ مبعث فخر وإعتزاز شعب مصر وقواته المسلحة ، بذلك الجيل الذى قدم أعظم التضحيات والبطولات فى سبيل استرداد الارض المقدسة وإعلاء الإرادة الوطنية وإسترداد كبريائها وشموخها ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة الوطنية يؤكدون لشعب مصر العظيم وفائهم للمهام والمسئوليات التى كلفهم بها بكل الصدق والإخلاص والتفانى فى اداء الواجب المقدس الذى يحملون امانته حماية لأرض مصر وصون شعبها وعزتها وحفاظاً على امنها وإستقرارها ووحدة شعبها

وقى الله مصر من كل سوء وأيدها دوماً بنصر.

> وكل عام وسيادتكم بخير ..

كما بعث الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة أكد فيها أن هذا الجيل من رجال القوات المسلحة إمتداد لجيل العاشر من رمضان فى الولاء للوطن والاستعداد التام لصون مقدساته واداء متميز للمهام والمسئوليات التى يحملون امانتها.

هذا وقد أصدر الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة وكذا المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بوزارة الإنتاج الحربي بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان 1436هـ .

كما أصدر الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة بنفس المناسبة.