فى تناقض واضح.. القرضاوى يدعم عنف الإخوان بمصر ويدين الإرهاب بالكويت وتونس

تعليقات (21)
2
أفتيت في الضـــلال فكانت النتيجـــة و الآن تدين و تشجب
بواسطة: وادبتاريخ: الجمعة، 26 يونيو 2015 05:13 م
قرايبك يا حاج و من بني عشـيرتك المجـاهـدين الذي يستبيحون دماء الأبريـــاء حســابك عند الله عسـير أليس هذا ما قلت عليـه أمــر بالمعــروف و جهاد مشـروع
3
القرضاوي لا يفتي الا بما يرضي الله ولا يقول الا صواب
بواسطة: جمال القدس المحتلهبتاريخ: الجمعة، 26 يونيو 2015 05:16 م
يعلم القرضاوي ان الاخوان المسلمين في مصر اهل حق واحباء الله ولولا دعائهم لغرقت مصر بمعاصيها وضربتها الزلازل من كل جانب والايام القادمه ستشهد مصر درجات حراره مرتفعه كتلك التي ضربت باكستان
4
اخواني اصيل
بواسطة: الفبتاريخ: الجمعة، 26 يونيو 2015 05:19 م
لا مبدأ ولا ضمير ولا أخلاق بتشتغل بالحته
5
شايب ---- وعايب ---- وناقص --- وفاسق --- ولا غيبة لفاسق -----
بواسطة: مصرى حر ----بتاريخ: الجمعة، 26 يونيو 2015 05:22 م
لا تستاهل -- منا -- كلام اكثر من كدة --- يا خاين ---
6
منافق بحجم محيط
بواسطة: موفق السوادبتاريخ: الجمعة، 26 يونيو 2015 05:24 م
القرضاوي احد اعمدة الفتنة والارهاب في العالم العربي ، لكن للاسف مصر لم تبدي باسا في جلبه من العاهرة قطر ومحاكمته ، انه ارهابي ومسؤول عن دماء بريئة بالاف في سوريا والعراق
7
ده اكبر دليل على ان القرضاوى شيخ الفتنه يكره مصر ويريد تخريبها لانه جاحد وحاقد
بواسطة: القرضاوى شيخ الفتنهبتاريخ: الجمعة، 26 يونيو 2015 05:32 م
ده اكبر دليل على ان القرضاوى شيخ الفتنه يكره مصر ويريد تخريبها لانه جاحد وحاقد @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ده اكبر دليل على ان القرضاوى شيخ الفتنه يكره مصر ويريد تخريبها لانه جاحد وحاقد @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ده اكبر دليل على ان القرضاوى شيخ الفتنه يكره مصر ويريد تخريبها لانه جاحد وحاقد @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ده اكبر دليل على ان القرضاوى شيخ الفتنه يكره مصر ويريد تخريبها لانه جاحد وحاقد @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ده اكبر دليل على ان القرضاوى شيخ الفتنه يكره مصر ويريد تخريبها لانه جاحد وحاقد @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ده اكبر دليل على ان القرضاوى شيخ الفتنه يكره مصر ويريد تخريبها لانه جاحد وحاقد @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ده اكبر دليل على ان القرضاوى شيخ الفتنه يكره مصر ويريد تخريبها لانه جاحد وحاقد @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ده اكبر دليل على ان القرضاوى شيخ الفتنه يكره مصر ويريد تخريبها لانه جاحد وحاقد @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ده اكبر دليل على ان القرضاوى شيخ الفتنه يكره مصر ويريد تخريبها لانه جاحد وحاقد @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ده اكبر دليل على ان القرضاوى شيخ الفتنه يكره مصر ويريد تخريبها لانه جاحد وحاقد @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
8
راعي الإرهاب الأول في العالم
بواسطة: أحمد عليبتاريخ: الجمعة، 26 يونيو 2015 05:33 م
ادعو الله أن يبتليك بشلل رباعي ، يجعلك تقضي الحاجة على نفسك
9
السياسة
بواسطة: رمسيس رشدي حبشيبتاريخ: الجمعة، 26 يونيو 2015 05:34 م
ثلاث جهات أساسية لا يمكن لأحد اتباعها التدخل في السياسة وهو الجيش والقضاء ورجال الدين.. والدولة لا تقوم إذا اشتغل أحد هذه الجهات في السياسة.. وهذا معروف عند كل الدول المحترمة.. ومشكلة الأخوان وشيوخهم أنهم تدخلوا فيما لا يجب الاشتغال به فهو نتقص من مقام الشيوخ وهو الحادث بالفعل وينتقص من الدين ذاته والكل يفهم ويعرف ذلك.. لذا لابد من التحذير باشتغال رجال الدين في السياسة أو تدخلهم في الدولة ولكن لهم أن يمارسوا دورهم الأساسي وهو الدعوة والأخلاق القويمة!!
10
ربنا يفُك عنك غلك
بواسطة: محمد سعد حبشي ميت حمل بلبيسبتاريخ: الجمعة، 26 يونيو 2015 05:45 م
اوم اتوضاء وصلي ركعتين يمكن ربنا يفُك عنك غلك وحقدك يا شيخ مشايخ المنافقين.
11
صحيح انت عندك طائره خاصه و3 مليار دولار واطفال سوريا بيموتو من الجوع بسببك يا قرضاوى
بواسطة: القرضاوى مفتى الناتوبتاريخ: الجمعة، 26 يونيو 2015 05:45 م
صحيح انت عندك طائره خاصه و3 مليار دولار واطفال سوريا بيموتو من الجوع يا قرضاوى ################################################ صحيح انت عندك طائره خاصه و3 مليار دولار واطفال سوريا بيموتو من الجوع يا قرضاوى ################################################ صحيح انت عندك طائره خاصه و3 مليار دولار واطفال سوريا بيموتو من الجوع يا قرضاوى ################################################ صحيح انت عندك طائره خاصه و3 مليار دولار واطفال سوريا بيموتو من الجوع يا قرضاوى ################################################ صحيح انت عندك طائره خاصه و3 مليار دولار واطفال سوريا بيموتو من الجوع يا قرضاوى ################################################ صحيح انت عندك طائره خاصه و3 مليار دولار واطفال سوريا بيموتو من الجوع يا قرضاوى ################################################ صحيح انت عندك طائره خاصه و3 مليار دولار واطفال سوريا بيموتو من الجوع يا قرضاوى ################################################ صحيح انت عندك طائره خاصه و3 مليار دولار واطفال سوريا بيموتو من الجوع يا قرضاوى ################################################ صحيح انت عندك طائره خاصه و3 مليار دولار واطفال سوريا بيموتو من الجوع يا قرضاوى ################################################ صحيح انت عندك طائره خاصه و3 مليار دولار واطفال سوريا بيموتو من الجوع يا قرضاوى ################################################ صحيح انت عندك طائره خاصه و3 مليار دولار واطفال سوريا بيموتو من الجوع يا قرضاوى ################################################ صحيح انت عندك طائره خاصه و3 مليار دولار واطفال سوريا بيموتو من الجوع يا قرضاوى ################################################ صحيح انت عندك طائره خاصه و3 مليار دولار واطفال سوريا بيموتو من الجوع يا قرضاوى ################################################ صحيح انت عندك طائره خاصه و3 مليار دولار واطفال سوريا بيموتو من الجوع يا قرضاوى ################################################ صحيح انت عندك طائره خاصه و3 مليار دولار واطفال سوريا بيموتو من الجوع يا قرضاوى ################################################ صحيح انت عندك طائره خاصه و3 مليار دولار واطفال سوريا بيموتو من الجوع يا قرضاوى ################################################ صحيح انت عندك طائره خاصه و3 مليار دولار واطفال سوريا بيموتو من الجوع يا قرضاوى ################################################ صحيح انت عندك طائره خاصه و3 مليار دولار واطفال سوريا بيموتو من الجوع يا قرضاوى ################################################ صحيح انت عندك طائره خاصه و3 مليار دولار واطفال سوريا بيموتو من الجوع يا قرضاوى ################################################ صحيح انت عندك طائره خاصه و3 مليار دولار واطفال سوريا بيموتو من الجوع يا قرضاوى ################################################ صحيح انت عندك طائره خاصه و3 مليار دولار واطفال سوريا بيموتو من الجوع يا قرضاوى ################################################ صحيح انت عندك طائره خاصه و3 مليار دولار واطفال سوريا بيموتو من الجوع يا قرضاوى ################################################ صحيح انت عندك طائره خاصه و3 مليار دولار واطفال سوريا بيموتو من الجوع يا قرضاوى ################################################ صحيح انت عندك طائره خاصه و3 مليار دولار واطفال سوريا بيموتو من الجوع يا قرضاوى ################################################ صحيح انت عندك طائره خاصه و3 مليار دولار واطفال سوريا بيموتو من الجوع يا قرضاوى ################################################
12
انا اخوانيه
بواسطة: نسرين غياضبتاريخ: الجمعة، 26 يونيو 2015 05:45 م
عموما وبرغم انتمائي الشديد لبابا مرسي الا أني بقول ان عمو القرضاوي فاقد الذاكره
13
خيبتك
بواسطة: فاطمة الزهراءبتاريخ: الجمعة، 26 يونيو 2015 05:45 م
شيخ الفاصوليا ده ربنا ينتقم منه هو على موعد مع زبانية جهنم لأن مال قطر وتركيا عمى بصيرته وعمى قلبه وأصبح رجل بلا روح كاره مصر واللى بيكره مصر نديله بالجزمة على خديه
14
فهم جديد للدين
بواسطة: واحد معاشاتبتاريخ: الجمعة، 26 يونيو 2015 06:00 م
رساله الى أولادى حتى لا يكون منكم دواعش ..نحن جيل القىء و الزهرى و المرض .. نقلنا اليكم عن السلف أن كلمات الله المحكمات .. رجع الله عنها و قلنا بالنسخ .. و لم يفهموها كما فى ثمانين موقع ذكرتها لنا .. بالمعجزات .. حدثتنا عن الجهاد و لم نفهم أن أصل الكلمه ( جهد ) بفتح كل حروفها تعنى الكفاح اليومى .. من مأكل و مشرب و عمل .. الخ .. و ليست بمعنى ( القتال المقدس ) كما فهمها المستشرقون منذ حروبهم الصليبيه و حتى اليوم .. هناك الكثير .. الكثير و الذى زورناه بما ينفع ...... العقل .. هبة الله لنا و الذى به عرفناه .. و آمنا به و بكتبه و رسله .. أفلا تعقلون ...........
15
راجل كذاب ومراوغ وبمية وش
بواسطة: عبدالتبيبتاريخ: الجمعة، 26 يونيو 2015 06:02 م
كلامه حسب الاحتياج وحسب مايملي عليه من تميم معاكم معاكم عليكم عليكم .... اتقي الله ولاتنسي رمضان ياشيخ الكدابين والمنافقين .
16
القرضاوى هو من يدير كل العمليات الارهابية فى العالم
بواسطة: عنتربتاريخ: الجمعة، 26 يونيو 2015 06:08 م
اشربى با اوروبا من القرضاوى وفتاويه
17
جى جى
بواسطة: فوزىبتاريخ: الجمعة، 26 يونيو 2015 06:15 م
لا تقلق انت جى لحبل المشنقه اغلط زى ما انت عاوز خلي مائده الافطار تنفعك يا ابو بطن
18
رأس الحية
بواسطة: دكتور علي الخوليبتاريخ: الجمعة، 26 يونيو 2015 06:24 م
ربنا يخلصنا منه ومن أمثاله
19
لم يعد احد يثق بك يا قرضاوى
بواسطة: يوسف المصرىبتاريخ: الجمعة، 26 يونيو 2015 06:27 م
لقد بعت كل الانظمة يا قرضاوى من اجل جماعتك فكيف تريد ان يثق بكل احد بعد كل ذلك
20
اللهم احفظ مصر
بواسطة: الزغبيبتاريخ: الجمعة، 26 يونيو 2015 06:33 م
اللهم احفظ مصر اللهم احفظ مصر اللهم احفظ مصر للهم احفظ مصر اللهم احفظ مصر اللهم احفظ مصر اللهم احفظ مص
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1
هذا الرجل خرف أي أصابه الخرف أي أصبح خروفا أي ......
بواسطة: Ahmedبتاريخ: الجمعة، 26 يونيو 2015 05:10 م
لا تتعجبوا فهذا هو حال عصابة الإخوان الخنازير.