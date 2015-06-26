أخبار عاجلة

نتيجة قرعة الحج 2017 بوابة الحج المصرية موقع وزارة الداخلية بـجميع المحافظات -
القارئ هاني الحسيني يروي مسيرته في حفظ القرآن -
القارئ هاني الحسيني: بندرس علم التصوير لقراءة القرآن -
ستاد مصر: الزمالك يواجه الشرقية تحت أنظار برتغالية -
الجيش والداخلية «حبايب» في الدوري -
تعرف على أول ضحايا «إيناسيو» في الزمالك -
الزمالك ينهي الاتفاق مع إيناسيو.. ويوافق على وجود محلل أداء -
ممدوح عباس يكشف المخالفات المالية والإدارية لمرتضى منصور في الزمالك -
الشيخ رمضان عبدالمعز يستضيف هاني الحسيني الأول على العالم في قراءة القرآن -
السفيرة عزيزة - نادية جرديني"نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الهندية"..عادات وتقاليد الزواج في الهند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

فى تناقض واضح.. القرضاوى يدعم عنف الإخوان بمصر ويدين الإرهاب بالكويت وتونس

Google+ Print
فى تناقض واضح.. القرضاوى يدعم عنف الإخوان بمصر ويدين الإرهاب بالكويت وتونس فى تناقض واضح.. القرضاوى يدعم عنف الإخوان بمصر ويدين الإرهاب بالكويت وتونس

كتب أحمد عرفة

تعليقات (21)

1

هذا الرجل خرف أي أصابه الخرف أي أصبح خروفا أي ......

بواسطة: Ahmed

بتاريخ: الجمعة، 26 يونيو 2015 05:10 م

لا تتعجبوا فهذا هو حال عصابة الإخوان الخنازير.

2

أفتيت في الضـــلال فكانت النتيجـــة و الآن تدين و تشجب

بواسطة: واد

بتاريخ: الجمعة، 26 يونيو 2015 05:13 م

قرايبك يا حاج و من بني عشـيرتك المجـاهـدين الذي يستبيحون دماء الأبريـــاء حســابك عند الله عسـير أليس هذا ما قلت عليـه أمــر بالمعــروف و جهاد مشـروع

3

القرضاوي لا يفتي الا بما يرضي الله ولا يقول الا صواب

بواسطة: جمال القدس المحتله

بتاريخ: الجمعة، 26 يونيو 2015 05:16 م

يعلم القرضاوي ان الاخوان المسلمين في اهل حق واحباء الله ولولا دعائهم لغرقت مصر بمعاصيها وضربتها الزلازل من كل جانب والايام القادمه ستشهد مصر درجات حراره مرتفعه كتلك التي ضربت باكستان

4

اخواني اصيل

بواسطة: الف

بتاريخ: الجمعة، 26 يونيو 2015 05:19 م

لا مبدأ ولا ضمير ولا أخلاق بتشتغل بالحته

5

شايب ---- وعايب ---- وناقص --- وفاسق --- ولا غيبة لفاسق -----

بواسطة: مصرى حر ----

بتاريخ: الجمعة، 26 يونيو 2015 05:22 م

لا تستاهل -- منا -- كلام اكثر من كدة --- يا خاين ---

6

منافق بحجم محيط

بواسطة: موفق السواد

بتاريخ: الجمعة، 26 يونيو 2015 05:24 م

القرضاوي احد اعمدة الفتنة والارهاب في العالم العربي ، لكن للاسف مصر لم تبدي باسا في جلبه من العاهرة قطر ومحاكمته ، انه ارهابي ومسؤول عن دماء بريئة بالاف في سوريا والعراق

7

ده اكبر دليل على ان القرضاوى شيخ الفتنه يكره مصر ويريد تخريبها لانه جاحد وحاقد

بواسطة: القرضاوى شيخ الفتنه

بتاريخ: الجمعة، 26 يونيو 2015 05:32 م

ده اكبر دليل على ان القرضاوى شيخ الفتنه يكره مصر ويريد تخريبها لانه جاحد وحاقد @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ده اكبر دليل على ان القرضاوى شيخ الفتنه يكره مصر ويريد تخريبها لانه جاحد وحاقد @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ده اكبر دليل على ان القرضاوى شيخ الفتنه يكره مصر ويريد تخريبها لانه جاحد وحاقد @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ده اكبر دليل على ان القرضاوى شيخ الفتنه يكره مصر ويريد تخريبها لانه جاحد وحاقد @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ده اكبر دليل على ان القرضاوى شيخ الفتنه يكره مصر ويريد تخريبها لانه جاحد وحاقد @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ده اكبر دليل على ان القرضاوى شيخ الفتنه يكره مصر ويريد تخريبها لانه جاحد وحاقد @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ده اكبر دليل على ان القرضاوى شيخ الفتنه يكره مصر ويريد تخريبها لانه جاحد وحاقد @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ده اكبر دليل على ان القرضاوى شيخ الفتنه يكره مصر ويريد تخريبها لانه جاحد وحاقد @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ده اكبر دليل على ان القرضاوى شيخ الفتنه يكره مصر ويريد تخريبها لانه جاحد وحاقد @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ده اكبر دليل على ان القرضاوى شيخ الفتنه يكره مصر ويريد تخريبها لانه جاحد وحاقد @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

8

راعي الإرهاب الأول في العالم

بواسطة: أحمد علي

بتاريخ: الجمعة، 26 يونيو 2015 05:33 م

ادعو الله أن يبتليك بشلل رباعي ، يجعلك تقضي الحاجة على نفسك

9

السياسة

بواسطة: رمسيس رشدي حبشي

بتاريخ: الجمعة، 26 يونيو 2015 05:34 م

ثلاث جهات أساسية لا يمكن لأحد اتباعها التدخل في السياسة وهو الجيش والقضاء ورجال الدين.. والدولة لا تقوم إذا اشتغل أحد هذه الجهات في السياسة.. وهذا معروف عند كل الدول المحترمة.. ومشكلة الأخوان وشيوخهم أنهم تدخلوا فيما لا يجب الاشتغال به فهو نتقص من مقام الشيوخ وهو الحادث بالفعل وينتقص من الدين ذاته والكل يفهم ويعرف ذلك.. لذا لابد من التحذير باشتغال رجال الدين في السياسة أو تدخلهم في الدولة ولكن لهم أن يمارسوا دورهم الأساسي وهو الدعوة والأخلاق القويمة!!

10

ربنا يفُك عنك غلك

بواسطة: محمد سعد حبشي ميت حمل بلبيس

بتاريخ: الجمعة، 26 يونيو 2015 05:45 م

اوم اتوضاء وصلي ركعتين يمكن ربنا يفُك عنك غلك وحقدك يا شيخ مشايخ المنافقين.

11

صحيح انت عندك طائره خاصه و3 مليار دولار واطفال سوريا بيموتو من الجوع بسببك يا قرضاوى

بواسطة: القرضاوى مفتى الناتو

بتاريخ: الجمعة، 26 يونيو 2015 05:45 م

صحيح انت عندك طائره خاصه و3 مليار دولار واطفال سوريا بيموتو من الجوع يا قرضاوى ################################################ صحيح انت عندك طائره خاصه و3 مليار دولار واطفال سوريا بيموتو من الجوع يا قرضاوى ################################################ صحيح انت عندك طائره خاصه و3 مليار دولار واطفال سوريا بيموتو من الجوع يا قرضاوى ################################################ صحيح انت عندك طائره خاصه و3 مليار دولار واطفال سوريا بيموتو من الجوع يا قرضاوى ################################################ صحيح انت عندك طائره خاصه و3 مليار دولار واطفال سوريا بيموتو من الجوع يا قرضاوى ################################################ صحيح انت عندك طائره خاصه و3 مليار دولار واطفال سوريا بيموتو من الجوع يا قرضاوى ################################################ صحيح انت عندك طائره خاصه و3 مليار دولار واطفال سوريا بيموتو من الجوع يا قرضاوى ################################################ صحيح انت عندك طائره خاصه و3 مليار دولار واطفال سوريا بيموتو من الجوع يا قرضاوى ################################################ صحيح انت عندك طائره خاصه و3 مليار دولار واطفال سوريا بيموتو من الجوع يا قرضاوى ################################################ صحيح انت عندك طائره خاصه و3 مليار دولار واطفال سوريا بيموتو من الجوع يا قرضاوى ################################################ صحيح انت عندك طائره خاصه و3 مليار دولار واطفال سوريا بيموتو من الجوع يا قرضاوى ################################################ صحيح انت عندك طائره خاصه و3 مليار دولار واطفال سوريا بيموتو من الجوع يا قرضاوى ################################################ صحيح انت عندك طائره خاصه و3 مليار دولار واطفال سوريا بيموتو من الجوع يا قرضاوى ################################################ صحيح انت عندك طائره خاصه و3 مليار دولار واطفال سوريا بيموتو من الجوع يا قرضاوى ################################################ صحيح انت عندك طائره خاصه و3 مليار دولار واطفال سوريا بيموتو من الجوع يا قرضاوى ################################################ صحيح انت عندك طائره خاصه و3 مليار دولار واطفال سوريا بيموتو من الجوع يا قرضاوى ################################################ صحيح انت عندك طائره خاصه و3 مليار دولار واطفال سوريا بيموتو من الجوع يا قرضاوى ################################################ صحيح انت عندك طائره خاصه و3 مليار دولار واطفال سوريا بيموتو من الجوع يا قرضاوى ################################################ صحيح انت عندك طائره خاصه و3 مليار دولار واطفال سوريا بيموتو من الجوع يا قرضاوى ################################################ صحيح انت عندك طائره خاصه و3 مليار دولار واطفال سوريا بيموتو من الجوع يا قرضاوى ################################################ صحيح انت عندك طائره خاصه و3 مليار دولار واطفال سوريا بيموتو من الجوع يا قرضاوى ################################################ صحيح انت عندك طائره خاصه و3 مليار دولار واطفال سوريا بيموتو من الجوع يا قرضاوى ################################################ صحيح انت عندك طائره خاصه و3 مليار دولار واطفال سوريا بيموتو من الجوع يا قرضاوى ################################################ صحيح انت عندك طائره خاصه و3 مليار دولار واطفال سوريا بيموتو من الجوع يا قرضاوى ################################################ صحيح انت عندك طائره خاصه و3 مليار دولار واطفال سوريا بيموتو من الجوع يا قرضاوى ################################################

12

انا اخوانيه

بواسطة: نسرين غياض

بتاريخ: الجمعة، 26 يونيو 2015 05:45 م

عموما وبرغم انتمائي الشديد لبابا مرسي الا أني بقول ان عمو القرضاوي فاقد الذاكره

13

خيبتك

بواسطة: فاطمة الزهراء

بتاريخ: الجمعة، 26 يونيو 2015 05:45 م

شيخ الفاصوليا ده ربنا ينتقم منه هو على موعد مع زبانية جهنم لأن مال قطر وتركيا عمى بصيرته وعمى قلبه وأصبح رجل بلا روح كاره مصر واللى بيكره مصر نديله بالجزمة على خديه

14

فهم جديد للدين

بواسطة: واحد معاشات

بتاريخ: الجمعة، 26 يونيو 2015 06:00 م

رساله الى أولادى حتى لا يكون منكم دواعش ..نحن جيل القىء و الزهرى و المرض .. نقلنا اليكم عن السلف أن كلمات الله المحكمات .. رجع الله عنها و قلنا بالنسخ .. و لم يفهموها كما فى ثمانين موقع ذكرتها لنا .. بالمعجزات .. حدثتنا عن الجهاد و لم نفهم أن أصل الكلمه ( جهد ) بفتح كل حروفها تعنى الكفاح اليومى .. من مأكل و مشرب و عمل .. الخ .. و ليست بمعنى ( القتال المقدس ) كما فهمها المستشرقون منذ حروبهم الصليبيه و حتى اليوم .. هناك الكثير .. الكثير و الذى زورناه بما ينفع ...... العقل .. هبة الله لنا و الذى به عرفناه .. و آمنا به و بكتبه و رسله .. أفلا تعقلون ...........

15

راجل كذاب ومراوغ وبمية وش

بواسطة: عبدالتبي

بتاريخ: الجمعة، 26 يونيو 2015 06:02 م

كلامه حسب الاحتياج وحسب مايملي عليه من تميم معاكم معاكم عليكم عليكم .... اتقي الله ولاتنسي رمضان ياشيخ الكدابين والمنافقين .

16

القرضاوى هو من يدير كل العمليات الارهابية فى العالم

بواسطة: عنتر

بتاريخ: الجمعة، 26 يونيو 2015 06:08 م

اشربى با اوروبا من القرضاوى وفتاويه

17

جى جى

بواسطة: فوزى

بتاريخ: الجمعة، 26 يونيو 2015 06:15 م

لا تقلق انت جى لحبل المشنقه اغلط زى ما انت عاوز خلي مائده الافطار تنفعك يا ابو بطن

18

رأس الحية

بواسطة: دكتور علي الخولي

بتاريخ: الجمعة، 26 يونيو 2015 06:24 م

ربنا يخلصنا منه ومن أمثاله

19

لم يعد احد يثق بك يا قرضاوى

بواسطة: يوسف المصرى

بتاريخ: الجمعة، 26 يونيو 2015 06:27 م

لقد بعت كل الانظمة يا قرضاوى من اجل جماعتك فكيف تريد ان يثق بكل احد بعد كل ذلك

20

اللهم احفظ مصر

بواسطة: الزغبي

بتاريخ: الجمعة، 26 يونيو 2015 06:33 م

اللهم احفظ مصر اللهم احفظ مصر اللهم احفظ مصر للهم احفظ مصر اللهم احفظ مصر اللهم احفظ مصر اللهم احفظ مص

لا يوجد المزيد من البيانات.

'); } }); } catch (e) { } } return false; }); });
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الشرقية لمباراة الزمالك .. ولقاء مع رامى ربيعة مدرب الفريق

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الشرقية لمباراة الزمالك .. ولقاء مع رامى ربيعة مدرب الفريق

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الزمالك لمباراة الشرقية وأبرز أخبار الفريق

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الزمالك لمباراة الشرقية وأبرز أخبار الفريق

نتيجة قرعة الحج 2017 بوابة الحج المصرية موقع وزارة الداخلية بـجميع المحافظات

نتيجة قرعة الحج 2017 بوابة الحج المصرية موقع وزارة الداخلية بـجميع المحافظات

ستاد مصر: الزمالك يواجه الشرقية تحت أنظار برتغالية

ستاد مصر: الزمالك يواجه الشرقية تحت أنظار برتغالية