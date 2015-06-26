ننشر فيديو منفذ الهجوم الانتحارى فى مسجد بالكويت

تعليقات (5)
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كلمة داعش ..هى كلمة السر
بواسطة: هشامبتاريخ: الجمعة، 26 يونيو 2015 05:47 م
حادث لم يمر علية نصف ساعة ويحدد المتهم ..داعش..ومن هى داعش...داعش ماهى الا ..سراب. .كلمة تستخدم ..وحركة لا وجود لها لارهاب الناس. المخطط معروف ومفهوم..الصهيونية.وراء ما يحدث.ضرب السنة بالشيعة..ونخلص من الاثنين بدون مانخسر طلقة او جندى..وللاسف نحن المسلمون..طريق ممهد..لاطماع الصهيونيه..تخلف.وجهل..وخيانة...وهذا ما يتتطلبة اى محتل..احتلونا بالفكر. ..
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عليه لعنة الله
بواسطة: صلاح الدينبتاريخ: الجمعة، 26 يونيو 2015 06:01 م
الكويت بلد آمن ومسالم وجميع الجنسيات موجوده فى داخل الكويت وكذلك جميع الديانات موجوده وهذا البلد بلد خير على الجميع وجميع من ينتمى للكويت يحترم الوافد قبل المقيم *** فلماذا هذا العمل الإجرامى ؟؟؟ أقسم بالله صاحب السمو أمير البلاد الشيخ / صباح الأحمد قدوه للجميع ويرعى حقوق الفقير قبل الغنى والوافد قبل المواطن الكويتى نفسه اللهم أنزل غضبك يارب العالمين على كل من خطط أو نفذ أو ساعد أو يفكر فى الكويت بأى سوء اللهم أحفظ الكويت أميرا وحكومة وشعبا وأبعد عنهم الحاقدين والحاسدين وأحفظهم يارب العالمين
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حسبا الله ونعم الوكيل
بواسطة: المصرى الاصيلبتاريخ: الجمعة، 26 يونيو 2015 06:32 م
يارب انصر المسلمين فى كل مكان يارب ارفع غضبك عنا وابعد عننا الخونه وارزقهم بالامراض وابعدهم عن دول الخليخ يااارب العالمين
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ارهاب داعش
بواسطة: قبتاريخ: الجمعة، 26 يونيو 2015 06:42 م
حسبي الله ونعم الوكيل في كل من ضد الاسلام
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كارت --- ارهاب امريكى --- للكويت --- نحن شرطى المنطقة --- مش بوتين -----
بواسطة: مصرى حر ----بتاريخ: الجمعة، 26 يونيو 2015 05:32 م
وذلك ردا على التقارب السعودى الروسى الاخير --- والسعودية نالها من الانذار جانب ---- لان البلطجة الامريكية فى الخليج لن يمكن ان تتوقف --- الفرخة اللى بتبيض دهب يوميا --- بحجة حماية الخليج من ايران وتمثيلية ملفها النووى --- يارب العرب تبدا تبدا تبدا --- تفهم ---