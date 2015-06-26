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عودة حركة القطارات بعد انفجار قنبلة على شريط السكة الحديد فى دمنهور

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عودة حركة القطارات بعد انفجار قنبلة على شريط السكة الحديد فى دمنهور عودة حركة القطارات بعد انفجار قنبلة على شريط السكة الحديد فى دمنهور
عادت قبل قليل حركة القطارات خط القاهرة الإسكندرية لطبيعتها بعد توقفها بشكل كامل جراء وقوع إنفجار قنبلة بشريط السكة الحديد ( القاهرة – الإسكندرية ) أمام قرية الشراقوة دائرة مركز دمنهور .

ومن جانبه أعلن اللواء محمد فتحى إسماعيل مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، أنه تم تأخر عدد من القطارات أرقام : 508 اتجاه القاهرة لمدة 50 دقيقة، وقطار رقم 920 اتجاه القاهرة لمدة 40دقيقة، و906 اتجاه القاهرة لمدة 30 دقيقة، 158 اتجاة القاهرة لمدة 20 دقيقه ، 10 اتجاه القاهرة لمدة 55 دقيقه ، 802 اتجاه القاهرة لمدة 5 دقائق ، 904 اتجاه القاهرة لمدة 4 دقائق، و900 اتجاه القاهرة لمدة 53 دقيقة، و1 اتجاه الإسكندرية لمدة ساعه و10 دقائق، و163 اتجاه الإسكندرية لمدة ساعة.

وذلك بسبب انفجار قنبلة بشريط السكة الحديد ( القاهرة – الإسكندرية ) أمام قرية الشراقوة دائرة مركز دمنهور، خلفت حفره بطول 1 متر وعمق 40 سم، بجوار شريط السكة الحديد القادم من القاهرة – الإسكندرية، مما أدى لحدوث إعوجاج بسيط بقضيب السكة الحديد ( الريشة الخارجية ) بطول 1 متر وشروخ بعدد 2 فلنكه خراسانية المثبت عليها القضيب دون حدوث ثمة إصابات .

وأضاف اللواء محمد فتحى إسماعيل مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة فى تصريحات خاصة ل " اليوم السابع " أنه فور تلقية البلاغ، انتقل على الفور يرافقه قيادات المديرية، وقوات إدارة الحماية المدنية وخبراء المفرقعات بالإستعانه بكلاب المفرقعات وتم عمل كردون أمنى وإيقاف حركة مسير القطارات بالخطين إحترازياً وتبين وجود آثار إنفجار عبوة ناسفة " حفره بطول 1 متر وعمق 40 سم بجوار شريط السكة الحديد القادم من القاهرة – الإسكندرية مما أدى لحدوث إعوجاج بسيط بقضيب السكة الحديد ( الريشة الخارجية ) بطول 1 متر وشروخ بعدد 2 فلنكه خراسانية المثبت عليها القضيب دون حدوث ثمة إصابات .

تم تمشيط المنطقة وتأكد خلوها من ثمة أجسام أخري وتم إصلاح العطل بمعرفة الفنيين بهيئة السكة الحديد وإعادة حركة مسير القطارات بالخط .

وتحرر المحضر 5581/2015 إدارى المركز .

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