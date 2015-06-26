السلطات الأمريكية تفرج عن "الشلبى" الحارس الشخصى لابن لادن من جوانتنامو

أعلنت السلطات الأمريكية اليوم الجمعة أن أحد معتقلى جوانتامو يمكنه الآن العودة للسعودية مسقط رأسه، بعد أن قضى تسعة أعوام فى إضراب مفتوح عن الطعام.

ويعكف مجلس المراجعة الدورية على إعادة تقييم ملفات العشرات من معتقلى جوانتنامو ممن كانوا يعتبرن فى الماضى أكثر خطرا من أن يتم إطلاق سراحهم، وقال المجلس فى بيان نشر عبر موقعه الإلكترونى إن عبدالرحمن الشلبى قد يطلق سراحه كى يشارك فى برنامج إعادة تأهيل سعودى مخصص للمسلحين وسيخضع للمراقبة مستقبلا.

الشلبى (39 عاما) كان من بين أوائل المعتقلين الذين نقلوا إلى معسكر جوانتنامو فى يناير 2002، ولم توجه للرجل أى اتهامات بارتكاب جريمة مطلقا، لكن الحكومة الأمريكية قالت إنه كان الحارس الشخصى لأسامه بن لادن وإن ثمة صلات تربطه بقائد العمليات الخارجية فى القاعدة الشيخ خالد شيخ محمد، الذى لا يزال قيد المحاكمة أمام هيئة عسكرية فى جوانتنامو.

المجلس الذى شكله الرئيس الأمريكى باراك أوباما فى إطار جهوده لإغلاق معتقل غوانتامو لم يبرئ الشلبى من ارتكاب أى جرم ، وقال إنه "يقر بنشاطات المحتجز الماضية والمرتبطة بالإرهاب"، بدأ الشلبى إضرابه عن الطعام عام 2005، وجاوزت فترة إضراب المواطن السعودى ومعتقل آخر فى قاعدة جوانتنامو كان قد أطلق سراحه أيضا، إضراب أى معتقل آخر.

وتشير سجلات المحكمة إلى أن الشلبى تناول الطعام أحيانا، كما شير إلى أنه فقد من وزنه 46 كيلو جراما، كان ممثل الدفاع عنه أبلغ لجنة المراجعة فى أبريل الماضى أن مسؤولى السجن كانوا يطعمونه عبر أنبوب أنفى معدى يوميا طيلة تسع سنوات

وتحتجز الولايات المتحدة حاليا 116 رجلا فى جوانتنامو من بينهم اثنان وخمسون أذنت السلطات بترحيلهم أو إطلاق سراحهم.

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