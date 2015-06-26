مارك زوكربيرج مؤسس "فيس بوك" يحتفل بتقنين زواج المثليين فى أمريكا

ثمن مارك زوكربرج، مؤسس موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، من قرار المحكمة العليا الأمريكية، التى قضت من خلاله بالسماح بزواج المثليين، فى جميع الولايات البالغ عددها 50 ولاية.

وكتب زوكربرج عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "تأسست بلدنا على وعد أن جميع الناس خلقوا متساويين، واتخذنا اليوم خطوة أخرى نحو تحقيق هذا الوعد، أنا سعيد للغاية لجميع أصدقائى والجميع فى مجتمعنا الذى يمكن أن نحتفل أخيرا بحبهم ويتم الاعتراف بزواج المثليين فى ظل القانون".

واختتم تدوينته قائلاً: "لا يزال لدينا الكثير الذى يجب عمله لتحقيق المساواة الكاملة للجميع فى مجتمعنا، لكننا نسير فى الاتجاه الصحيح".

المحكمة العليا تبيح زواج المثليين فى جميع الولايات الأمريكية