إحباط تسلل 64 بينهم فلسطينيان إلى ليبيا عن طريق السلوم

تمكنت قوات حرس الحدود بالسلوم، من إحباط تسلل والقبض على 64 متهما إلى ليبيا، بينهم فلسطينيان، حيث تم ضبطهم فى مجموعتين، ضمت الأولى 55 متهما والثانية 9 متهمين، أثناء تواجدهم فى منطقة عسكرية، محظور تواجد المدنيين فيها بدون تصريح، ومحاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية عبر الدروب والمدقات الصحراوية بالسلوم.

تم ضبط 55 متهما فى المجموعة الأولى 22 من أسيوط و1 من سوهاج و4 من المنيا و10 من البحيرة و1 من الإسكندرية و5 من كفر الشيخ و2 من الغربية و2 من قنا و5 من الدقهلية و1 من مطروح و2 من فلسطين.

كما تم ضبط 9 متهمين فى المجموعة الثانية وهم 2 من المنيا و3 من الدقهلية و1 من المنوفية و2 من قنا و1 من وسوهاج.

وقال البيان الصادر عن مديرية أمن مطروح فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، إن قسم شرطة السلوم، تسلم المتهمين، للتحفظ عليهم لحين عرضهم على النيابة المختصة، وذلك عقب ضبطهم أثناء محاولة مغادرتهم البلاد، بطريقة غير شرعية، إلى الجانب الليبى، عبر الدروب الصحراوية بالسلوم، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وجارِ عرضهم على النيابة المختصة.

قال اللواء العنانى حمودة مدير أمن مطروح، إن عمليات ضبط المتسللين من المصريين والجنسيات الأخرى تأتى فى إطار تكثيف الجهود وتنفيذًا للخطة الموضوعه بمعرفة إدارة البحث الجنائى، والتى تعتمد على غلق الدروب الصحراوية والمدقات الجبلية التى تسلكها تلك العناصر وتضييق الخناق عليهم وعدم تمكينهم من الهروب من الأكمنة الثابتة والمتحركة بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة ومكتب مخابرات حرس حدود بالسلوم وفرعى الأمن العام والأمن الوطنى بمطروح.