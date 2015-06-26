التحالف العربى يقصف اليمن وحكومة هادى ترفض إجراء محادثات جديدة

قال سكان لرويترز إن غارات جوية شنها التحالف الذى تقوده السعودية استهدفت قواعد عسكرية فى أنحاء اليمن اليوم الجمعة بينما نقلت صحيفة عن وزير الخارجية اليمنى قوله إنه لا توجد حاجة لإجراء محادثات سلام أخرى بعد فشل الجولة الأولى.

وانتهت محادثات جنيف دون اتخاذ أى قرار بشأن الصراع الذى أودى بحياة 2800 شخص إذ رفض الحوثيون المدعومون من إيران والرئيس عبد ربه منصور هادى المدعوم من السعودية تقديم تنازلات.

وقال سكان إن عشرة أشخاص قتلوا فى غارات جوية على الجوف وهى محافظة شمالية تقع على حدود السعودية. كما قصفت الطائرات المقاتلة العاصمة صنعاء وصعدة معقل الحوثيين فى الشمال فضلا عن محافظات مأرب وشبوة والبيضاء وعدن فى وسط وجنوب البلاد.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط المملوكة لسعوديين عن وزير الخارجية اليمنى رياض ياسين عبد الله قوله إن حكومته غير مهتمة بعقد اجتماع جديد فى جنيف وإنها بدلا من ذلك ستعمل مع جميع الأطراف لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2216.

ويرفض الحوثيون هذا القرار الذى يدعوهم للانسحاب من المناطق التى بسطوا سيطرتهم عليها وإعادة الأسلحة التى استولوا عليها والسماح لهادى بالعودة للبلاد من الرياض.

وبعد ثلاثة أشهر من بدء التحالف العربى شن غارات جوية لدعم هادى فى 26 مارس آذار لا يزال الحوثيون ووحدات الجيش المتحالفة معهم والموالية للرئيس السابق على عبد الله صالح القوة المهيمنة على أرض الواقع كما كثفوا هجماتهم على المواقع الحدودية السعودية فى الأسابيع الأخيرة.

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