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دول التعاون الخليجى تدين التفجير الانتحارى فى جامع الامام الصادق بالكويت

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دول التعاون الخليجى تدين التفجير الانتحارى فى جامع الامام الصادق بالكويت دول التعاون الخليجى تدين التفجير الانتحارى فى جامع الامام الصادق بالكويت
أدانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حادث التفجير الانتحاري الذي استهدف جامع الامام الصادق بحي الصوابر في مدينة الكويت ، وأسفر عن استشهاد وجرح عدد من المواطنين الأبرياء الذين كانوا يؤدون صلاة الجمعة في أمن وأمان.

ووصف الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني هذا الحادث الارهابي بأنه جريمة مروعة تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإسلامية والأخلاقية ، مؤكدا وقوف دول مجلس التعاون ومساندتها لكل ما تتخذه دولة الكويت من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.
>وأشاد الأمين العام بتواجد صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في موقع الحادث فور وقوعه في لفتة إنسانية سامية تعبر عن حرص القيادة الكويتية على الوحدة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية ، معربا عن أسفه بأن أيادي الغدر والارهاب التي تخلت عن القيم والمبادئ الانسانية قد امتدت الى بلد الانسانية مستهدفة المساس بنسيجها الاجتماعي وزرع الفتنة الطائفية تحقيقا لأهداف قوى الشر والارهاب والتطرف.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون عن ثقته في كفاءة وقدرة الأجهزة الأمنية المختصة في دولة الكويت على كشف ملابسات هذه الجريمة الارهابية البشعة ، معبراً عن تعازيه الحارة لذوي الشهداء وللحكومة والشعب الكويتي ، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل .

كما أدان الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي بأشد العبارات الجريمة الإرهابية التي استهدفت مسجد الإمام الصادق بمنطقة الصوابر بوسط مدينة الكويت اليوم.

وأكد في تصريح له وقوف دولة الإمارات الكامل مع الكويت حكومة وشعباً في مواجهة هذه المحنة المشتركة في الصراع ضد الإرهاب .


>السيسى لـ أمير الكويت: نرفض كافة أشكال الطائفية واستخدامها فى زعزعة الأمن
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