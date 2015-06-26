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المصائب لا تأتي فرادى.. مدافع تشيلي غير مرحب به في ناديه

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المصائب لا تأتي فرادى.. مدافع تشيلي غير مرحب به في ناديه المصائب لا تأتي فرادى.. مدافع تشيلي غير مرحب به في ناديه

أكد كريستيان هايدل مدير نادي ماينز الألماني بأن التصرف الذي قام به لاعب الفريق ومدافع منتخب تشيلي، جونزالو يارا، لن يمر مرور الكرام.

وكان يارا قد ارتكب فعلا فاضحا في مباراة منتخب بلاده ضد أوروجواي بربع نهائي كوبا أمريكا تسبب في غضب مهاجم السيليستي إدينسون كافاني الذي قام بلطمه وتلقى البطاقة الحمراء جراء ذلك.

وقال هايدل لصحيفة (بيلد) الألمانية:"يارا يعلم بأنه إذا جاءه عرض من فريق أخر فبوسعه الرحيل".

وأضاف "لا نتسامح مع ذلك. لكن أكثر من الحركة ما حدث لاحقا هو الذي يثير غضبي، أكره التمثيل أكثر من أي شيء".

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كوبا أمريكا المقامة حاليا بتشيلي قد قررت إيقاف يارا لنهاية المسابقة بعدما قام به في المباراة.

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