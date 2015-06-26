غداً.. بدء ذبح وبيع اللحوم الحية لعجول وزارة الزراعة بالبحيرة

أعلن الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة أنه سيتم من صباح باكر السبت الموافق 27 / 6، البدء في ذبح وبيع اللحوم الحية للعجول المملوكة لوزارة الزراعة بمشروع الثروة الحيوانية بعاداه بكفر الدوار، ومشروع تسمين اللحوم بوادي النطرون والبالغ عددها 525 رأس قابلة للذبح والبيع بسعر 55 جنيه للكيلو المشفى، وذلك للحد من احتكار السوق في هذه الفترة، وتوفير اللحوم بالأسعار المناسبة للمواطنين .

وسيتم البيع بالمنافذ المقامة بمعرفة الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة ومنافذ مديرية الزراعة بالبحيرة

وقرر المحافظ تشكيل لجنة للإشراف على عمليات الذبح والبيع للمواطنين برئاسة مدير إدارة التعاون الزراعي وعضوية مدير إدارة الإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة ومدير مجزر دمنهور ومندوبي التموين ومباحث التموين والزراعة والطب البيطرى وعضو من مكتب المستشار العسكرى للمحافظة.

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