المتهم بقتل الصياد والفلاح فى كفر الشيخ يعترف بجريمته

اعترف " السيد .ا.م.أ" 26 سنة عاطل، سبق اتهامه فى 4 قضايا، أخرها القضية رقم 3611 لعام 2014م، مقاومة سلطات، بارتكابه واقعة قتل إسماعيل مجاهد محمود 26سنة فلاح، وعبد الجليل حنفى عبد الجليل 23سنة صياد، وأكد أقواله شاهد يدعى "عبدالمنعم.ع.ع" 22سنة طالب، تقدم للإدلاء بشهادته فى محضر رسمي بمركز شرطة البرلس.

وكان اللواء عبد الرحمن شرف مدير الأمن، تلقى إخطاراً من العميد أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية، يفيد بتلقى الرائد محمد عماد رئيس مباحث البرلس، بلاغًا من أحد الأهالى بالعثور على جثتين لشابين فى حالة تعفن، بعد انتشار رائحة كريهة من جثتيهما، بإحدى البنايات بجوار محطة رفع مياه الصرف الزراعى ببلطيم من ناحية "الكوم الأحمر". انتقلت قوة من مباحث البرلس وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى بلطيم المركزي،، وتبين أن الجثتين إسماعيل مجاهد محمود 26سنة فلاح وعبد الجليل حنفي عبد الجليل 23سنة صياد، ويقيمان بمدينة بلطيم

>وبسؤال والدي المجني عليهما اتهما " م. ك.ا.ف" 23سنة سبق اتهامه في 9 قضايا وشقيقه التوأم " أ.ك.ا.ف" 23سنة سبق اتهامه في 9 قضايا و "م.م.ا.ا" 18سنة سبق اتهامه في 9 قضايا و" السيد .ا.م.أ"26سنة عاطل سبق اتهامه في 4قضايا وعللا لذلك لكثرة المشاجرات بينهم ,وبالعرض على النيابة العامة قررت تشريح الجثتين ودفنهما.