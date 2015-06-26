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ضبط أسلحة نارية وذخائر بحوزة متهمين فى حملة أمنية مكبرة بسوهاج

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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج اليوم حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية استهدفت حائزى الأسلحة النارية والذخائر بدائرة المديرية، بإشراف اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج وقيادة اللواء أحمد شاهين حكمدار المديرية نائب المدير والعميد أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية .

وأسفرت الحملة بقيادة العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمالى عن ضبط بندقية آلية حيازة "شهاب الدين ع ع" عاما 32 عامل ويقيم بناحية أم دومة دائرة مركز طما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2843 إدارى مركز طما.

وفى مركز شرطة جرجا تمكن الرائد المزمل نافع رئيس مباحث مركز شرطة جرجا بإشراف العميد محمود حسن رئيس فرع بحث الجنوب من ضبط بندقية آلية وخزينة حيازة "عادل أ" 50 عاما عامل، ويقيم بناحية كوم الصعايدة دائرة مركز جرجا، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 26 أحوال مركز جرجا.

كما تم ضبط بندقية خرطوش حيازة "أسامة ر" 39 عاما عامل ويقيم بمنشأة برديس دائرة مركز البلينا، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10 أحوال مركز جرجا، وتم ضبط فرد روسى محلى الصنع حيازة "رومانى ا ج ع" 55 عاما عامل ويقيم ببندر جرجا، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 28 أحوال قسم جرجا.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
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