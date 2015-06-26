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ضبط 3186 صاروخ ألعاب نارية محدثة للصوت والشرر فى طنطا

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ضبط 3186 صاروخ ألعاب نارية محدثة للصوت والشرر فى طنطا ضبط 3186 صاروخ ألعاب نارية محدثة للصوت والشرر فى طنطا
تمكن ضباط إدارة مباحث بالغربية من ضبط 3186 صاروخا وألعاب نارية محدثة للصوت والشرر بحوزة صاحب فرش بشارع السكة الجديدة أول طنطا قبل بيعها للجمهور لخطورتها على مستخدميها وخاصة الأطفال.

كانت معلومات قد وردت لضباط إدارة مباحث التموين بالغربية بقيام "السيد .ال. ا. ال" 38 سنة صاحب فرش بشارع السكة الجديدة أول طنطا مقيم بذات الناحية بتجميع كميات كبيرة من الألعاب النارية المحظورة الاتجار بها لخطورتها على مستخدميها وخاصة الأطفال، تم استهداف الفرش وضبط ( 3186) صاروخ ألعاب نارية البعض منها متعدد الطلقات والبعض الآخر محدث للصوت والشرر.

واعترف المتهم بملكيته للمضبوطات بقصد البيع، وتحرر المحضر 13578 جنح قسم أول طنطا قام العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بإخطار اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365

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