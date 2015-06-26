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ضبط 4600 صاروخ وألعاب نارية في حملة تموينية بزفتى

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ضبط 4600 صاروخ وألعاب نارية في حملة تموينية بزفتى ضبط 4600 صاروخ وألعاب نارية في حملة تموينية بزفتى
تمكن ضباط إدارة مباحث بالغربية من ضبط 4600صاروخ وألعاب نارية محدثة للصوت والشرر داخل محل لعب أطفال بقرية نهطاى مركز زفتى، قبل بيعها للمواطنين لخطورتها على مستخدميها، وخاصة الأطفال.

كانت معلومات قد وردت لضباط إدارة مباحث التموين بالغربية، بقيام نعمات .ح. ال .س 38سنة صاحبة محل لعب أطفال بقرية نهطاى مركز زفتى بتجميع كميات كبيرة من الالعاب النارية المحظور الإتجار بها لخطورتها على مستخدميها وخاصه الاطفال. تم استهداف المحل وضبط ( 4600 ) صاروخ العاب نارية البعض منها متعدد الطلقات والبعض الأخر محدث للصوت والشرر واعترفت المتهمة بملكيتها للمضبوطات بقصد البيع، تحرر المحضر 20956 جنح مركز زفتى، قام العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بإخطار اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
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مصر 365

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