ضبط 10 أطنان ملح سياحات غير صالحة للاستخدام الآدمى داخل معمل مخللات بطنطا

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية من ضبط 10أطنان ملح سياحات المخصص للأغراض الصناعية وغير الصالح للاستهلاك الآدمى داخل معمل مخللات بدون ترخيص بقرية كنيسة دمشيت مركز طنطا بغرض استخدامها فى تصنيع المخللات.

كانت معلومات قد وردت لضباط إدارة مباحث التموين بالغربية بقيام "السيد .م .خ" 31 سنة مقيم بقرية كنيسة دمشيت مركز طنطا بإنشاء معمل مخللات بدون ترخيص جهزه بالأدوات اللازمة لتصنيع المخللات من خامات غير مطابقة للمواصفات القياسية وقيامه بجلب كميات كبيرة من ملح السياحات المخصص للأغراض الصناعية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى فى تصنيع منتجاته وبيعها للجمهور مما يضر بالصحة العامة.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف المعمل وضبط 20 جوال ملح سياحات مخصص للأغراض الصناعية زنة الشيكارة 50 كيلو جراما يستخدم فى التصنيع بإجمالى وزن 10 أطنان، واعترف المتهم بملكيته للمضبوطات، تحرر المحضر 19392 جنح مركز طنطا، وتم إخطار العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بنتائج الحملة وباشرت النيابة العامة التحقيق.