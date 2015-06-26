أمن سوهاج يضبط مسجل خطر مطلوب امنيًا

ألقت الأجهزة الأمنية بسوهاج القبض علي مسجل خطر مطلوب للتنفيذ عليه في عدة قضايا ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضايا أخري منها مقاومة السلطات.

البداية كانت ورد معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بمديرية أمن سوهاج بوجود المتحري عنه حماده ج. ع، مسجل خطر وشهرته حميدو، 27 سنة عاطل مقيم البلابيش قبلي دائرة المركز علي الطريق الزراعي.

تم عمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة أسفر أحداها عن ضبط المذكور أثناء استقلاله للسيارة رقم 195 ع.ط.د ماركة هيونداي النترا نبيتي اللون المبلغ بسرقتها في المحضر رقم 9290 جنح قسم المعادي وبحوزته بندقية خرطوش تركي عيار 12 مم وعدد “5″ طلقات والسابق اتهامه في عدد 12 قضية منها سرقة – سرقة بالإكراه – مقاومة سلطات – سرقة وسائل نقل. ومطلوب التنفيذ عليه في7 قضايا ومطلوب ضبطه وإحضاره في 3 قضايا بينهم قضية مقاومة سلطات.