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الرئاسة تدين الحوادث الإرهابية بالكويت وتونس وفرنسا وتؤكد دعمها للدول الشقيقة

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الرئاسة تدين الحوادث الإرهابية بالكويت وتونس وفرنسا وتؤكد دعمها للدول الشقيقة الرئاسة تدين الحوادث الإرهابية بالكويت وتونس وفرنسا وتؤكد دعمها للدول الشقيقة

أدانت رئاسة الجمهورية بشدة الحوادث الإرهابية الآثمة التي وقعت، اليوم الجمعة، بعدد من الدول الشقيقة والصديقة التي شملت كل من دول الكويت وتونس وفرنسا، حيث تم استهداف مسجدٍ للشيعة في الكويت، وفندق بمدينة سوسة التونسية، ومصنع لإنتاج الغاز في فرنسا .

وقدمت الرئاسة التعازى للقيادات السياسية وحكومات وشعوب الدول الثلاثة وتدين الحوداث الارهابية، مؤكدة ان تؤكد وقوفها الى جانب الدول الشقيقة والصديقة التى تعاني من الارهاب.

وأكد الرئيس وقوف مصر الى جانب الكويت في جهودها المبذولة لمكافحة الارهاب ، وقدم التعازي لأمير الكويت في اتصال هاتفي في ضحايا الهجوم الارهابي الذي استهدف مسجدا للشيعة.

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