انتشار أمني مكثف بالدقهلية تحسبًا لأي أعمال عدائية

شهدت محافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، استنفارًا أمنيًا تحسبًا لاى أعمال عنف أو شغب لأعضاء جماعة الإخوان.

انتشرت وحدات ودوريات أمنية على الطرق السريعة والرئيسية بنطاق المحافظة وداخل مدينة المنصورة، مع تفتيش السيارات؛ تحسبًا لوجود أي اجسام غريبة أو متفجرات.

وأكد مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، اللواء سعيد شلبى، خلال جولته التفقدية بشوارع المحافظة لمتابعة تنفيذ الخطة الأمنية والمرورية، أن جميع المنشآت الحيوية والحكومية والمراكز الشرطية على مستوي المحافظة مؤمنة تأمينًا كاملًا حيث انتشرت الكمائن الثابتة والمتحركة بمداخل ومخارج المحافظة والميادين العامة وتم تأمين دور العبادة وخطوط السكك الحديدية وأبراج الكهرباء وانتشار خبراء المفرقعات للبحث عن أي أجسام غريبة.