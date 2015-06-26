محافظ القاهرة يتابع تطوير الدرب الاحمر ويستمع لشكاوى الأهالى

قام الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة بتفقد منطقة الدرب الاحمر عقب صلاة الجمعة لمتابعة أعمال التطوير التى تجرى فى المنطقة شاملة شوارع باب الوزير وسوق السلاح ودرب سعادة والخيامية ، وهى المنطقة التى تزخر بالعشرات من المساجد الأثرية والاسبلة والبوابات التراثية .

كانت المحافظة قد بدأت بتطوير مستوى النظافة فى المنطقة وتوفير الصناديق والتروسيكلات والتعاون مع شباب الحى فى المتابعة اليومية .

وتشمل الأعمال الاخرى والتى بدأت اعتباراَ من اليوم أعمال الرصف والتبليط والإنارة والتشجير وازالة الحواجز التى تعوق حركة المواطنين ، والتعامل مع المقاهى المخالفة والتخزين الذى تقوم به بعض المحلات فى نهر الطريق او على الأرصفة .أما المرحلة الثالثة ، فتشمل أعمال تطوير المبانى التراثية او المبانى العادية بالتعاون مع التنسيق الحضارى ووزارة الآثار .

كما استمع المحافظ الى ملاحظات مواطنى المنطقة والى شكواهم ومعظمها مرتبط بإيجاد فرص عمل او مشاكل فى الاسكان نتيجة ازالات سابقة للخطورة الداهمة ، او مشاكل مرتبطة بالضمان الاجتماعى والمعاشات .

كلف المحافظ نائبه اللواء /محمد ايمن ورئيس حى وسط المحاسب /ناصر رمضان باستقبال أصحاب الشكاوى يومى الاحد والثلاثاء من كل اسبوع وحلها والعرض عليه فى شأن المشكلات التى يتعذر ايجاد حل سريع لها