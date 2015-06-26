شيخ الازهر يحذر من الانسياق وراء مخططات تأجيج الفتن الطائفية والصراعات المذهبية

ادان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، التفجير الإرهابي الآثم الذي استهدف مسجد الإمام الصادق الشيعي بمنطقة “الصوابر” بالكويت، والذي أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين، وأدى إلى إلحاق أضراربالمسجد.

واكد فضيلته فى بيان له اليوم أن مثل هذه الأعمال الإجرامية التي لا تراعي حق البشر في الحياة الآمنة، والتي تنتهك حرمات بيوت الله- عز وجل- تخالف تعاليم الإسلام ومبادئه السمحة، بل وكافة الشرائع السماوية والأعراف الإنسانية.

وطالب الإمام الأكبر بضرورة التكاتف والتعاون من أجل دحر هذا التنظيم الإرهابي المتطرف، ويحذر من الانسياق وراء المخططات التي تسعى إلى تأجيج الفتن الطائفية والصراعات المذهبية، داعيا المولى -جلت قدرته- أن يحفظ الكويت الشقيقة والشعب الكويتي من كل شر وسوء.