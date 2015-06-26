“السيسي” يجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس التونسي ويدين حادث متحف العاصمة التونسية

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً بالرئيس التونسي الباجي قائد السبسي حيث قدم السيد الرئيس له خالص التعازي في ضحايا استهداف فندقين بمدينة سوسه التونسية. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد خلال الاتصال على رفض مصر ونبذها لكافة أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف المصالح الاقتصادية من أجل زعزعة الأمن والاستقرار في عدد من دول المنطقة العربية.

كما قدم التعازي للشعب التونسي، وخاصة أسر الضحايا، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين. كما أعرب السيد الرئيس عن تعازيه كذلك للدول الصديقة التي راح مواطنوها ضحايا لهذا العمل الإرهابي الغاشم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد خلال الاتصال على وقوف مصر بقوة إلى جانب الجمهورية التونسية الشقيقة ومساندتها لجهودها المبذولة لمكافحة التطرف والعنف والإرهاب، منوهاً إلى أن مثل هذه الأعمال الخبيثة لن تزيد الشعب التونسي الشقيق إلا مزيداً من الإصرار على مكافحة آفة الإرهاب اللعينة، وتحقيق الأمن والاستقرار للشعب التونسي بكافة أطيافه، من أجل استكمال تجربة تونس في التنمية والبناء، متمنياً لتونس الشقيقة أن تتمكن من تحقيق آمال وطموحات شعبها.

من جانبه، أعرب الرئيس التونسي عن شكره وتقديره لموقف مصر، قيادة وشعباً، مؤكداً أن بلاده تؤيد الجهود المصرية المبذولة لمكافحة الإرهاب ومواجهة العنف والإرهاب، ومنوهاً إلى أهمية العمل المشترك من أجل دحرهما، وإستعادة أمن واستقرار المنطقة العربية.