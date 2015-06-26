البرلمان العربي يستنكر هجوم سوسة بتونس

استنكر البرلمان العربي بشدة الهجوم الإرهابي الذي قام به ارهابيون مسلحون على منتجع سياحي بمدينة سوسة التونسية، جاء ذلك خلال البيان الذي اصدره اليوم على لسان رئيسه أحمد بن محمد الجروان

وقال رئيس البرلمان العربي ان هذا العمل الإرهابي الجبان الساعي الى زعزعة أمن واستقرار تونس وضرب السياحة فيها، يقف خلفه جهات تحارب الأمة العربية والإسلامية ولا تمت للدين ولا للعروبة بصلة، مشددا انها لن تنجح ابدا بإذن الله في احداث ما تهدف إليه من زعزعة الامن في تونس التي ضربت مثالا للجميع بنجاحها في الحفاظ على استقرارها وتخطي الازمات بسواعد ابناءها المخلصين وقيادة فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي حفظه الله.

واستنكر الجروان بشدة قيام المسلحين الإرهابيين باستهداف المناطق السياحية والسياح الابرياء، متسائلا ما الفائدة من وراء قتل الابرياء بدم بارد، دون وجه حق، سوى ايضاح مدى همجية وسوداوية هذا الفكر الإرهابي المقيت الذي يجب علينا جميعا محاربته والوقوف في وجه بكل ما اوتينا من قوة.

كما توجه الجروان باسم الشعب العربي كافة ببالغ العزاء لفخامة الرئيس التونسي ولأسر الضحايا الذين قضوا اثناء هذا الهجوم الإرهابي الجبان.