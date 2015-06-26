البدوى: الوفد هو الأمل والانتخابات المقبلة «الأخطر» فى تاريخ مصر

اجتمع رئيس حزب الوفد،الدكتور السيد البدوي شحاته، في ختام زيارته لمدينة بور سعيد بأعضاء اللجنة العامة بالمحافظة وأعضاء المكتب التنفيذي للجنة العامة لشباب الوفد والمرأة بالمحافظة.

وخلال الاجتماع قال «البدوى» أنه فخور بوجوده بين أبناء الوفد في قلعة الوفد ببورسعيد. وأكد البدوي أن المرحلة القادمة تحتاج إلى اصطفاف الجميع وتماسكهم وأن نكون يدًا واحدة لأداء دورنا الوطني الذي ينتظره منا المصريين وأضاف البدوى قائلا:”الوفد الآن هو الأمل ولا شك أننا نواجه أحزاب ذات قدرات مالية هائلة تقوم بشراء نواب وأيضًا نواجه أحزاب يتم دعمها خارجيًا ولكن في النهاية الشعب المصري لا يعرف من هذه الاحزاب إلا حزب الوفد ويري أنه المستقبل الذي يستند إلي تاريخ وتراث وطني يعلمه المصريون كافة، وأكد البدوي في كلمته أن مصر تنتظر من الوفديين الكثير وأنه شخصيًا ينتظر من شباب ورجال وسيدات وطلائع الوفد الكثير والكثير، والانتخابات النيابية المقبلة هي أهم وأخطر انتخابات في تاريخ مصر ولذلك فإنني أطالبكم بأن تعتصموا جميعًا بحبل الله وتوحدوا جهدكم وصفوفكم وأن تضعوا في اعتباركم أن مصلحة الوطن تعلوا ولا يعلي عليها وأن تراعوا ذلك في اختياركم لمرشحيكم والوقوف خلفهم ومساندتهم بكل عزم واخلاص.

كما تحدث رئيس الحزب عن مشروع تعديل لائحة اللجان الأقليمية الذي تم نشره للوفديين لارسال آرائهم واقتراحاتهم في هذه التعديلات، التي تتضمن تشكيل كافة اللجان الاقليمية، بدءًا من اللجان الفرعية في القرى والشياخات مرورًا باللجان المركزية في المدن والأقسام والمراكز وانتهاءًا باللجان العامة بالمحافظات بالانتخاب السري تحت الاشراف الكامل للمستشار بهاء أبو شقه سكرتير عام الوفد، وأكد رئيس الوفد أن مشروع اللائحه نص علي أن تستمر اللجان الأقليمية بتشكيلها الحالي في ممارسة نشاطها لحين انتهاء انتخابات كل لجنة.

حضر اللقاء، صفوت عبدالحميد، جمال شحاته،عضوا الهيئة العليا، محمد جاد رئيس اللجنة العامة، تامر خميس، سكرتير عام اللجنة، القيادي الوفدي، يوسف عزام، محمد ناجي، رئيس شرف اللجنة، عبدالرحمن بصله، مريم رجب، طارق مبروك، رئيس لجنة الشباب ولجنة المرأة بالمحافظة، كما حضرالاجتماع محمد سمير، اسلام وصفى، شيماء شحاته، محمد الكيكى، محمد حسين، أحمد يوسف، أمين صندوق ومنى الإمام.