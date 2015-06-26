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بالصور.. الجمارك تضبط 287 هاتفًا محمولًا بحوزة راكب في مطار أسوان

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بالصور.. الجمارك تضبط 287 هاتفًا محمولًا بحوزة راكب في مطار أسوان بالصور.. الجمارك تضبط 287 هاتفًا محمولًا بحوزة راكب في مطار أسوان

تمكنت لجنة التفتيش بجمارك مطار أُسوان الدولي، من إحباط محاولة تهريب شحنة هواتف محمولة قبل دخولها إلى المحافظة للمرة الثانية خلال هذا الشهر.

بدأت الواقعة عندما وصلت حقائب أحد الركاب القادمين على رحلة طيران ناسا متأخرة عن ميعاد وصوله وعندما توجه إلى مطار أسوان الدولي لاستيلامها اشتبه فيها مسئولي لجنة التفتيش بالجمارك، وبتفتيشها تم العثور على 287 هاتفًا محمولًا، حاول تهريبهم من الجمارك لعدم دفع الرسوم المقررة عليهم.

وكان الراكب خالد.إ.ع من مدينة كوم أمبو قادم على رحلة رقم 671 القادمة من مدينة جدة إلى أسوان في الأيام القليلة الماضية، ونظرًا لأسباب متعلقة بالأحمال جاءت حقائبه على طائرة أخرى ووضعت في المخازن لحين استلامها، وقامت لجنة التفتيش بتفتيشها، وتم العثور على الهواتف المحمولة، وتبين أنه قادم من دبي إلى  منها إلى حتى يستطيع تهريب الهواتف المحمولة، تم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم.

وكانت لجنة التفتيش برئاسة أحمد جعفر مدير إدارة الجمارك ومفتشي الجمارك سيد محمد حسين، وسامح رضا، ومحمد رزق تمكنا من ضبط واقعة تهريب أخرى بداية الشهر الحالى بمطار أسوان الدولي.

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