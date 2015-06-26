«محافظ المنوفية» يقرر حل 7 جمعيات أهلية معطلة

أصدر محافط المنوفية، الدكتور هشام عبد الباسط، عدة قرارات بحل عدد من الجمعيات الأهلية بدائرة المحافظة لعدم عقدها لجمعياتها العمومية لمدة عامين وعدم قيامها بالأغراض التي أنشئت من أجلها.

كشف القرار 670 عزل مجلس إدارة الجمعية الشرعية بنادر المشهرة برقم 513 لسنة 1980، وتعيين مفوض للجمعية لتسير أمرها لحين انتخاب مجلس إدارة جديد. كما كشف القرار رقم 971 حل جمعية خير بلدنا بمنشأة سلطان مركز منوف رقم 1691 لسنة2012.

> كما كشف القرار 672 حل جمعية خير بلدنا بمنوف المشهرة برقم 1507 لسنة 2012 لغلق مقرها بصفة دائمة وعدم دعوة الجمعية العمومية منذ 2011 مع تعيين مراجع مالي لتصفية الجمعية.

أما القرار رقم 673 فكشف عن حل جمعية تنمية المجتمع بناحية شنوفة مركز شبين الكوم المشهرة برقم 347 لسنة 1979 لعدم قيامها بالاغراض التي انشئت من أجلها وعدم دعوة الجمعية العمومية منذ أكثر من عامين. وكشف القرار 674 عن حل جمعية تنمية المجتمع بناحية بتبس مركز شبين الكوم المشهرة برقم 511 لسنة 1981 وكشف القرار 675 عن حل جمعية تنمية المجتمع بشبين الكوم المشهرة برقم 1386 لسنة 2009.