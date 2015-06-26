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أهالى شمال سيناء يطالبون وزير الصحة بتوفير أخصائيين نفسيين بالمستشفيات

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أهالى شمال سيناء يطالبون وزير الصحة بتوفير أخصائيين نفسيين بالمستشفيات أهالى شمال سيناء يطالبون وزير الصحة بتوفير أخصائيين نفسيين بالمستشفيات
طالب أهالى شمال سيناء بتوفير أطباء متخصصين فى علاج الأمراض النفسية بمختلف مستشفيات المحافظة التى تخلو من المتخصصين فى الوقت الذى انتشرت فيه بشكل ملحوظ أعداد المرضى النفسيين .

وقال إسلام عروج أحد أبناء مدينة العريش، إن التأمين الصحى ومستشفيات شمال سيناء جميعها بدون أخصائى نفسى، حتى ان مرضى التأمين ومن يحتاجون الى مسح فى وظائف 5% معاقين يظطرون للسفر إلى بورسعيد للكشف هناك .

واضاف "احمد عليان" انتشرت بشكل ملحوظ حالات المرض النفسى خصوصا فى الشيخ زويد ورفح والعريش، وذوى هذه الحالات يظطرون لتسفيرهم للعلاج فى مستشفيات متخصصة بالقاهرة .

واجمع الاهالى على ضرورة قيام وزارة الصحة بدعم المستشفيات فى شمال سيناء بمتخصصين فى هذا الجانب وكذلك مايلزم من ادوات طبيه واجهزة تعين على مساعدة المرضى .
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