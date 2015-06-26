الإمارات تدين بشدة استهداف مسجد الإمام الصادق بالكويت

أدان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بأشد العبارات الجريمة الارهابية البشعة التي استهدفت مسجد الامام الصادق بمنطقة الصوابر بوسط مدينة الكويت اليوم.

وأكد سموه في تصريح له وقوف دولة الامارات الكامل قيادة وحكومة وشعبا مع الشقيقة الكويت قيادة وحكومة وشعبا في مواجهة هذه المحنة المشتركة في الصراع ضد الارهاب والتطرف.

وقال سموه ان هذه الجريمة النكراء واستهداف دور العبادة والامنين تمثل تصعيدا وحشيا من جماعات متطرفة ترتدي عباءة الدين لتبرير أعمالها البربرية والإسلام منها براء ..محذرا من الفتن الطائفية التي تسعى هذه التنظيمات الى جر المنطقة اليها.

وأعرب سموه عن حزنه وأسفه الشديد لسقوط ضحايا أبرياء وعن تعازي دولة الامارات الصادقة لحكومة وشعب الكويت ولعائلات الضحايا ..متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وحث سموه المجتمع الدولي على التكاتف والتعاضد و القيام بمسؤولياته في مكافحة الجماعات الإرهابية والمتطرفة.