سيلينا غوميز: فخورة بصداقتي مع جينيفر أنيستون

كشفت النجمة العالمية Selena Gomez أنها فخورة جداً بصداقتها مع الممثلة Jennifer Aniston، التي ترى أنها تملك شخصية مثالية لا تشبه أحد من نجمات عالم هوليوود.

Gomez التي مازالت تحاول لفت نظر Justin Bieber إليها، قالت خلال حديث صحفي: التقيت مع Jennifer من خلال لقاء رتبه لي أفراد إدارتي، لكن اللقاء بيني وبينها كان وكأنه بين صديقتان حميمتان، وفي أول تعارف دعتني إلى منزلها.

واضافت: هي إمرأة رقيقة ومخلصة وجميلة ومدهشة وعلى الدوام تنصحني وكأنها أمي.. كما نصنع البيتزا، فكلتانا عاشقتان لها .

وأكدت Selena، حسب ما ورد في موقع Entertainment، أن هذه الممثلة لم تغرها الشهرة، بل على العكس تتعامل مع الجميع بتواضع تام ولا حدود له.

يشار إلى أن Jennifer Aniston بدأت بالتحضير لزفافها المرتقب في فصل الخريف المقبل.

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