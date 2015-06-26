ضبط 2 كيلو بانجو و18 قطعة حشيش و20 قرص تامول فى حملة أمنية بسوهاج

هاجمت مجموعات قتالية اليوم بمديرية أمن سوهاج بؤرا إجرامية استهدفت من خلالها حائزى المواد المخدرة والمتاجرين فيها بمراكز المديرة المختلفة أشرف عليها اللواء إبراهيم صابر مدير الأمن واللواء أحمد شاهين حكمدار المديرية وقادها العميد محمود حسن رئيس فرع بحث الجنوب والعميد جلال أبوسحلى وكيل إدارة البحث.

وقد أسفرت الجهود عن ضبط " 20" قرص تامول المخدر حيازة "محمد ع ب م" 54 عاما مدرس ويقيم بناحية جهينة الغربية دائرة مركز جهينة، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1613 إداري مركز جهينة.

كما تم ضبط " 16" قطعة صغيرة الحجم من مادة الحشيش المخدر وزنت حوالي 100 جرام ومطواة قرن غزال حيازة "حماده ع ا" وشهرته "حمادة الأطرش" 32 عاما سائق ويقيم بناحية أولاد نصير دائرة مركز سوهاج.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار - تحرر عن ذلك المحضر رقم 2080 إداري قسم أول سوهاج .

كما تم ضبط كمية من نبات البانجو المخدر وزنت حوالي 2 كيلو جرام حيازة "ممدوح ج س" 30 عاما عامل ويقيم بناحية روافع القصير دائرة مركز سوهاج، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3982 إداري مركز سوهاج .

وتم ضبط قطعة صغيرة الحجم من مادة الحشيش المخدر وزنت حوالي 10 جرام حيازة "عماد ر" و25 عاما طالب ويقيم المخبز الآلي دائرة قسم أول سوهاج، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2362 إداري قسم ثان سوهاج .

وأنهت الحملة أعمالها من ضبط قطعة صغيرة الحجم من مادة الحشيش المخدر وزنت حوالي 15 جرام حيازة "أحمد ص م ع" 23 عاما عامل ويقيم المخبز الآلي دائرة قسم أول سوهاج، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2363 إداري قسم ثان سوهاج .

تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهمين، وجارى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.