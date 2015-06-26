ضبط 3450 صاروخ ألعاب نارية محدث للصوت والشرر داخل كشك بطنطا

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية من ضبط 3450 صاروخ ألعاب نارية محدثة للصوت والشرر داخل كشك بشارع النادي أول طنطا قبل بيعهم للجمهور لخطورتها على مستخدميها وخاصة الأطفال.

كانت معلومات قد وردت لضباط إدارة مباحث التموين بالغربية بقيام "وليد.ص.ا.د" 45 سنة صاحب كشك بشارع النادي أول طنطا مقيم شارع طه الحكيم أول طنطا بتجميع كميات كبيرة من الألعاب النارية المحظوره الاتجار بها لخطورتها على مستخدميها وخاصه الأطفال.

وبتقنيين الإجراءات تم استهداف الكشك وضبط ( 3450 ) صاروخ العاب نارية البعض منها متعدد الطلقات والبعض الأخر محدث للصوت والشرر .

واعترف المتهم بملكيته للمضبوطات بقصد البيع، وتحرر المحضر 13573 جنح قسم اول طنطا، وقام العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بإخطار اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية وتولت النيابة العامة التحقيق.