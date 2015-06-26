أخبار عاجلة

نتيجة قرعة الحج 2017 بوابة الحج المصرية موقع وزارة الداخلية بـجميع المحافظات -
القارئ هاني الحسيني يروي مسيرته في حفظ القرآن -
القارئ هاني الحسيني: بندرس علم التصوير لقراءة القرآن -
ستاد مصر: الزمالك يواجه الشرقية تحت أنظار برتغالية -
الجيش والداخلية «حبايب» في الدوري -
تعرف على أول ضحايا «إيناسيو» في الزمالك -
الزمالك ينهي الاتفاق مع إيناسيو.. ويوافق على وجود محلل أداء -
ممدوح عباس يكشف المخالفات المالية والإدارية لمرتضى منصور في الزمالك -
الشيخ رمضان عبدالمعز يستضيف هاني الحسيني الأول على العالم في قراءة القرآن -
السفيرة عزيزة - نادية جرديني"نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الهندية"..عادات وتقاليد الزواج في الهند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

خليه يحلل سكر.. لا تتجاهلى شكوى طفلك من الشعور بالإرهاق أو العطش

Google+ Print
خليه يحلل سكر.. لا تتجاهلى شكوى طفلك من الشعور بالإرهاق أو العطش خليه يحلل سكر.. لا تتجاهلى شكوى طفلك من الشعور بالإرهاق أو العطش
عند إصابة الطفل بسكر النوع الأول، وفى بداية ظهوره يشعر الطفل ببعض الأعراض التى قد لا يأخذها الوالدان بالقدر اللازم من الاهتمام، وقد يعتقدا أنها أعراض بسيطة أو وسيلة للفت انتباههم.

وهذا ما يحذر منه الدكتور عبد الحميد عزت مساعد مدير معهد السكر واستشارى سكر الأطفال، مؤكدا أن ظهور بعض العلامات على الطفل قد تكون دليلا على إصابته بمرض السكر، ولكن تتجاهلها الكثير من الأمهات، اعتقادا منهن أنها دلع أو رغبة فى الاهتمام من الأبوين، ومن ضمن هذه العلامات الأولية الشعور بالهبوط وعدم قدرته على المشى وكثرة دخول الحمام والعطش والشعور بالجفاف، وعدم القدرة على اللعب والشعور بالإرهاق عند أقل مجهود، وقد يصاحب هذه الاعراض انخفاض واضح فى الوزن.

يشير د. عبد الحميد عزت أنه عند ظهور هذه العلامات من الضرورى إجراء تحليل سكر للطفل، وعدم إهمال هذه الأعراض، واستشارة الطبيب المختص، والانتباه لأى شكوى من الطفل، حتى يتم تجنب أى مضاعفات يتعرض لها الطفل كالدخول فى غيبوبة حادة .

لذا يوصى بضرورة الاكتشاف المبكر لمرض السكر عند الطفل، من الضرورى أن تنتبه لها الأم لشكوى الطفل ولا تتجاهلها .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365