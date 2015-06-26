خليه يحلل سكر.. لا تتجاهلى شكوى طفلك من الشعور بالإرهاق أو العطش

عند إصابة الطفل بسكر النوع الأول، وفى بداية ظهوره يشعر الطفل ببعض الأعراض التى قد لا يأخذها الوالدان بالقدر اللازم من الاهتمام، وقد يعتقدا أنها أعراض بسيطة أو وسيلة للفت انتباههم.

وهذا ما يحذر منه الدكتور عبد الحميد عزت مساعد مدير معهد السكر واستشارى سكر الأطفال، مؤكدا أن ظهور بعض العلامات على الطفل قد تكون دليلا على إصابته بمرض السكر، ولكن تتجاهلها الكثير من الأمهات، اعتقادا منهن أنها دلع أو رغبة فى الاهتمام من الأبوين، ومن ضمن هذه العلامات الأولية الشعور بالهبوط وعدم قدرته على المشى وكثرة دخول الحمام والعطش والشعور بالجفاف، وعدم القدرة على اللعب والشعور بالإرهاق عند أقل مجهود، وقد يصاحب هذه الاعراض انخفاض واضح فى الوزن.

يشير د. عبد الحميد عزت أنه عند ظهور هذه العلامات من الضرورى إجراء تحليل سكر للطفل، وعدم إهمال هذه الأعراض، واستشارة الطبيب المختص، والانتباه لأى شكوى من الطفل، حتى يتم تجنب أى مضاعفات يتعرض لها الطفل كالدخول فى غيبوبة حادة .

لذا يوصى بضرورة الاكتشاف المبكر لمرض السكر عند الطفل، من الضرورى أن تنتبه لها الأم لشكوى الطفل ولا تتجاهلها .