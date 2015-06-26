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لمريض السكر.. بلاش العرقسوس وماتحطش سكر على قمر الدين

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لمريض السكر.. بلاش العرقسوس وماتحطش سكر على قمر الدين لمريض السكر.. بلاش العرقسوس وماتحطش سكر على قمر الدين
يشتهر شهر رمضان ببعض الأطعمة والمشروبات الغذائية ومن أشهرها عصير قمر الدين والعرقسوس وغيرها من العصائر اللذيذة، ولكن قد يساهم الإفراط فى تناولها لتعرض مرضى السكر لبعض الأضرار الصحية.

حول ذلك يقول الدكتور أحمد السبعاوى أخصائى أمراض السكر والغدد الصماء، إنه يجب على مرضى السكر الأهتمام بتعويض كمية السوائل التى يفقدها الجسم نتيجة الصوم لعدد ساعات طويلة من نهار رمضان مع ارتفاع نسبة الرطوبة والحرارة من خلال الأكثار من شرب المياه والسوائل عند الإفطار وخاصة العصائر الطازجة غير المحلاة سواء عند تناول وجبة الطعام أو بعدها لتفادى حدوث جفاف الجلد ومضاعفاته.

مشروبات لا يفضل تناولها


>ويتابع د. السبعاوى قائلا "هناك بعض المشروبات المرتبط تناولها بقدوم شهر رمضان والتى لا يجب على مرضى السكرى الإفراط فى تناولها مثل ":

1)القمر الدين :


>نظرا لأنه يساهم فى حدوث مشاكل صحية لكثير من مرضى السكرى لاحتوائه على نسبة تركيز عال من السكريات كما يتطلب عند تحضيره إضافة مياه وسكر مما يجعله أحد العصائر الرمضانية عالية السعرات الحرارية والضارة بمرضى السكرى فقط يمكن تناوله فى حالة عدم إضافة السكر للعصير عند تحضيره والاكتفاء بتناول ربع كوب واحد.

2)العرقسوس:


>يجب عدم الإفراط فى تناول مشروب العرقسوس نظرا لأنه يساهم فى ارتفاع مستوى السكر بالدم.

3)المشروبات الغازية:


>تجنب تناول المشروبات الغازية حتى لو كانت من النوع الدايت نظرا لأنها أيضا تحتوى على سكريات وسعرات حرارية، لذلك يفضل عدم الأفراط فى تناولها.

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مصر 365