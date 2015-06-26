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حبس محضر بمحكمة شبين الكوم لتقاضيه 14 ألف جنيه رشوة بالمنوفية

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حبس محضر بمحكمة شبين الكوم لتقاضيه 14 ألف جنيه رشوة بالمنوفية حبس محضر بمحكمة شبين الكوم لتقاضيه 14 ألف جنيه رشوة بالمنوفية
قررالمستشار محمد الشافعي رئيس نيابة قسم شبين الكوم والمستشار أحمد حجازي وكيل النيابة، حبس محضر بمحكمة شبين الكوم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وذلك عقب ضبطه اثناء تقاضية رشوة قدرها 14 الف جنيه.

كان اللواء ممتاز فهمي مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطارا من المقدم محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم يفيد ضبط "رضا .م .ش" محضر بمحكمة شبين الكوم أثناء تقاضية رشوة قدرها 14 الف جنية وتم ضبطه بناء علي اذن من النيابة العامة، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
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