القبض على عاطل بحوزته كيلو هيروين فى الإسماعيلية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع مديرية امن الإسماعيلية والادارة العامة للمخدرات بمنطقة الاسماعيلية والقناة من القبض على عاطل وبحوزته 4 قوالب هيروين وزنت مايقرب من كيلوجرام.

ر صدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية الخطرة القائم على إدارة إحدى البؤر الإجرامية بمنطقة وادى الملاك بدائرة مركز شرطة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية والمتاخمة لمنطقة السحر والجمال ويدعى ( س . ص . م ) مواليد 1992عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية .

وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية وقوات الأمن المركزى، تم مداهمة البؤرة المشار إليها بمأمورية أسفرت عن ضبط المتهم وبحيازته (عدد 4 قوالب لمخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام ، هاتف محمول ، مبلغ مالى ، دراجة بخارية بدون لوحات معدنية ) .

بمواجهة المتهم إعترف بنشاطه الإجرامى فى تجار المخدرات وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه وإستخدام الدراجة البخارية فى عملية النقل والترويج.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.