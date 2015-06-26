مصرع طفل غرقا عقب سقوطه بترعة فى المنشأه بسوهاج

تمكن أهالى نجع القنطرة التابع لقرية روافع العيساوية دائرة مركز شرطة المنشأة جنوب محافظة سوهاج من انتشال جثة طفل لقى مصرعه غرقا بترعة بنجع القنطرة دائرة المركز .

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المنشأة يفيد بغرق طفل فى الخامسة من العمر وتم انتشال جثته بمعرفة الأهالى.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد جلال أبوسحلى وكيل إدارة البحث الجنائى وقادها الرائد على الصغير رئيس مباحث مركز شرطة المنشأة، أنه أثناء قيام الطفل أحمد ع ع ع 5 سنوات ويقيم بذات الناحية باللهو على حافة الترعة المواجهة لمسكنه انزلقت قدماه وسقط بها مما نتج عنه غرقه ووفاته.

و بسؤال خال المتوفـي 42 عاما محامي ويقيم بذات الناحية أيد ما جاء بالفحص، ونفي الشبهة الجنائية و تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي وبتوقيع الكشف الطبي علي جثة المتوفـي بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

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