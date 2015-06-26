شاب يستدرج طفلا 3 سنوات ويعتدى عليه جنسيا خلف منزله بالشرقية

استدرج شاب في الثامنة عشر من العمر، طفلا عمره 3 سنوات ، وتعدي عليه جنسيا خلف منزله بقرية تابعة لمركز أولاد صقر بالشرقية.

تلقي اللواء مليجي فتوح مليجي مدير أمن الشرقية ، إخطار من اللواء عاطف مهران مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بلاغا بقيام شاب بهتك عرض طفل عمره 3 سنوات بقرية تابعة لمركز أولاد صقر، وتحرر المحضر رقم 202/7 أحوال مركز شرطة أولاد صقر لسنة 2015.

وتبين من التحريات التي أشرف عليها الرائد أحمد سامي رئيس مباحث مركز شرطة أولاد صقر، يفيد بلاغا من أسرة الطفل "ع أ ب" 3 سنوات ومقيمة قرية تابعة لمركز أولا صقر بقيام "صلاح س أ م" 18 سنة ومقيم ذات القرية بإستدراج الطفل والتعدي عليه جنسا.

وكشفت التحقيقات أن ضباط المركز تمكنوا من ضبط المتهم، وأقر بارتكاب الواقعة وانه قام باستدراج الطفل الصغير إلي خلفه منزله ليلا بحجة أن يعطيه بعض الحلوي، وقام بالتعدي عليه جنسيا، وبعرضه علي النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.