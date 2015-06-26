القبض على عاطل بحوزته طبنجة "هيكلر" بدائرة قسم أول المحلة

تمكن النقيب أحمد السويدي معاون مباحث قسم أول المحلة والقوة المرافقة له من ضبط عاطل مقيم طريق دمرو بمنطقة محلة البرج وبحوزته طبنجة عيار 9م ماركة "هيكلر".

تلقى اللواء عبد اللطيف الحناوي مدير المباحث الجنائية إخطارا من العقيد وليد الجندي وكيل فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود بتمكن معاون مباحث قسم أول المحلة والقوة المرافقة له من ضبط المتهم مصطفى الجيوشي عبد الواحد نصر 34 سنة عاطل وبحوزته طبنجة ماركة "هيكلر" عيار 9م.

تم التحفظ على السلاح المضبوط، و تحرر محضر بالواقعة، و تم إخطار اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية وتولت النيابة العامة التحقيق.