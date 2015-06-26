ضبط مسجل خطر هارب من المؤبد بدار السلام فى سوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام برئاسة الرائد مصطفى التهامى رئيس مباحث المركز من إلقاء القبض على مسجل شقى خطر هارب من عدة أحكام من بينها حكم بالمؤبد، وذلك عقب ورود معلومات بتواجده على الطريق الزراعى دائرة المركز.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة دار السلام يفيد تحديد مكان مسجل خطر مطلوب فى عدة قضايا.

وعلى الفور تم عمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة أشرف عليها العميد أحمد الراوى رئيس فرع بحث الشرق وقادها الرائد مصطفى التهامى رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام، والنقيبان هيثم الحجيرى ومحمد جودة معاونى مباحث المركز، وأسفرت إحداها عن الشقي خطر حمادة جريو علي محمود وشهرته "حميدو" 27 عاما عاطل ويقيم البلابيش قبلي أثناء استقلاله للسيارة رقم 195 ع.ط.د ماركة هيونداي النترا نبيتي اللون المبلغ بسرقتها في المحضر رقم 9290 جنح قسم المعادي في 21/5/2015، وبحوزته بندقية خرطوش تركي عيار 12 مم وعدد "5" طلقات 00 والسابق اتهامه في عدد "12" قضية سرقة وسرقة بالإكراه و مقاومة سلطات و سرقة وسائل نقل ومطلوب التنفيذ عليه في رقم القضية رقم 18849 جنايات مركز دار السلام لسنة 2014 سلاح وإصابة غيابي بجلسة 10/5/2014 "مؤبد" والقضية رقم 9075 جنايات مركز قنا لسنة 2013 شروع في سرقة و ذخيرة غيابي بجلسة 12/11/2014 " مؤبد " و القضية رقم 5251 جنح مستأنف مركز أخميم لسنة 2011 ضرب حضوري بجلسة 1/2/2012 "شهر " و القضية رقم 11724 جنح دار السلام لسنة 2013 سرقة غيابي بجلسة 5/4/2014 " سنة " و القضية رقم 5454 جنح دار السلام لسنة 2013 إخفاء مسروقات غيابي بجلسة 12/4/2014 " 6 شهور " و القضية رقم 5016 جنح دار السلام لسنة 2013 ضرب حضوري بجلسة 28/12/2013 "6 شهور وكفال 200 ج " و القضية رقم 11724 جنح دار السلام لسنة 2013 حصر غرامات غيابي " 50 جنيه "ومطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 2057 إداري مركز دار السلام لسنة 2013 سرقة بالإكراه والقضية رقم 3004 إداري مركز دار السلام لسنة 2014 مقاومة سلطات و القضية رقم 1537 إداري دار السلام لسنة 2015 سرقة بالإكراه، وجاري تحرير المحضر اللازم بمركز شرطة دار السلام والعرض علي النيابة العامة للتصرف.