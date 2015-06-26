العبادى: التفجير الإرهابى بالكويت يؤكد أهمية محاربة الفكر المنحرف

استنكر رئيس الوزراء العراقى الدكتور حيدر العبادى حادثة التفجير الإرهابى ظهر اليوم الجمعة الذى استهدف مسجد "الإمام الصادق" بمنطقة الصوابر فى مدينة الكويت .. وقال : " إن ضرب الإرهاب لدولة الكويت الشقيقة يؤكد أهمية تكاتف جهود جميع دول المنطقة لمحاربة الفكر الإرهابى المنحرف الذى شوه صورة الإسلام " .

وأعرب العبادى - فى تصريح صحفى اليوم - عن تعازيه لأسر الضحايا وأمير وشعب الكويت .. وقال : " إننا ندين هذا الحادث الإرهابى ، وكل الأعمال الإرهابية ، ونعزى دولة الكويت حكومة وشعبا " .

ونبه العبادى إلى أن العصابات الإرهابية خطر يهدد الجميع وعلى دول المنطقة والعالم المساهمة بجدية فى محاربتها .. وقال : " إننا أكدنا فى أكثر من مناسبة أن الجميع لن يكون بمأمن ، وأن العراق ومنذ مدة يحارب هذه العصابات ، ويجب أن تقوم جميع الدول بمساعدته " .

وكان انتحارى من تنظيم (داعش) الإرهابى ، الذى أعلن مسئوليته عن العملية الإرهابية ، فجر نفسه فى مسجد "الإمام الصادق" خلال صلاة الجمعة بمنطقة الصوابر بالكويت ؛ مما أسفر عن مقتل 24 شخصا وفق ما أعلنته وزارة الصحة الكويتية .