أخبار عاجلة

نتيجة قرعة الحج 2017 بوابة الحج المصرية موقع وزارة الداخلية بـجميع المحافظات -
القارئ هاني الحسيني يروي مسيرته في حفظ القرآن -
القارئ هاني الحسيني: بندرس علم التصوير لقراءة القرآن -
ستاد مصر: الزمالك يواجه الشرقية تحت أنظار برتغالية -
الجيش والداخلية «حبايب» في الدوري -
تعرف على أول ضحايا «إيناسيو» في الزمالك -
الزمالك ينهي الاتفاق مع إيناسيو.. ويوافق على وجود محلل أداء -
ممدوح عباس يكشف المخالفات المالية والإدارية لمرتضى منصور في الزمالك -
الشيخ رمضان عبدالمعز يستضيف هاني الحسيني الأول على العالم في قراءة القرآن -
السفيرة عزيزة - نادية جرديني"نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الهندية"..عادات وتقاليد الزواج في الهند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

ضبط مواد غذائية مغشوشة في حملة تموينية بشبين الكوم بالمنوفية

Google+ Print
ضبط مواد غذائية مغشوشة في حملة تموينية بشبين الكوم بالمنوفية ضبط مواد غذائية مغشوشة في حملة تموينية بشبين الكوم بالمنوفية

أكد المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة بالمنوفية، اليوم الجمعة، أنه تم تكثيف الحملات خلال شهر رمضان وتشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة ومراكز التعبئة؛ لافتا إلى أنه تم تشكيل حملة تموينية بإدارة تموين شبين الكوم

أسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 9781 لسنة 2015 جنح شبين الكوم ضد المدير المسئول عن مركز تعبئة مواد غذائية بناحية بندر شبين الكوم وذلك لحيازته بغرض التعبئة طن أرز هندى وأربعون شيكارة بدون فواتير ” مجهولة المصدر “، وكذا تعبئة تمور طيبه والمدينة المنورة ووضع علامات تجارية بغير حق.

وأضاف الجمال في تصريحاته أنه تم التحفظ على 8 كرتونة بكل كرتونة عدد 12 كرتونة صغيرة زنة الواحدة 1.600 كجم بإجمالي 153600 كجم تمر عليها علامات تجارية موضوعة بغير حق مخالفا بذلك القانون رقم 453 لسنة 1954 لإدارته مركز تعبئة بدون ترخيص وكذا القرار الوزارى رقم 113 لسنة 1994 لعدم احتفاظه بالفواتير الدالة على الشراء والقانون 281 لسنة 1994 لقيامه بتعبئة مواد غذائية عليها علامات تجاريه موضوعة على منتج نهائى بغير حق مع علم المدير المسئول عن مركز التعبئة بذلك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

وزير التموين يستفز سيدة فقيرة عند شكواها من غلاء الأسعار .. فماذا قال؟

وزير التموين يستفز سيدة فقيرة عند شكواها من غلاء الأسعار .. فماذا قال؟

وزير التموين يعلن أسعار اللحوم السودانية والمجمدة والدواجن

وزير التموين يعلن أسعار اللحوم السودانية والمجمدة والدواجن

الأخبار - وزير التموين يتفقد توفير السلع الغذائية بمنظومة التموين الجديدة فى جولة بالقاهرة الكبرى

الأخبار - وزير التموين يتفقد توفير السلع الغذائية بمنظومة التموين الجديدة فى جولة بالقاهرة الكبرى