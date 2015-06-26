ضبط مواد غذائية مغشوشة في حملة تموينية بشبين الكوم بالمنوفية

أكد المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بالمنوفية، اليوم الجمعة، أنه تم تكثيف الحملات خلال شهر رمضان وتشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة ومراكز التعبئة؛ لافتا إلى أنه تم تشكيل حملة تموينية بإدارة تموين شبين الكوم

أسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 9781 لسنة 2015 جنح شبين الكوم ضد المدير المسئول عن مركز تعبئة مواد غذائية بناحية بندر شبين الكوم وذلك لحيازته بغرض التعبئة طن أرز هندى وأربعون شيكارة بدون فواتير ” مجهولة المصدر “، وكذا تعبئة تمور طيبه والمدينة المنورة ووضع علامات تجارية بغير حق.

وأضاف الجمال في تصريحاته أنه تم التحفظ على 8 كرتونة بكل كرتونة عدد 12 كرتونة صغيرة زنة الواحدة 1.600 كجم بإجمالي 153600 كجم تمر عليها علامات تجارية موضوعة بغير حق مخالفا بذلك القانون رقم 453 لسنة 1954 لإدارته مركز تعبئة بدون ترخيص وكذا القرار الوزارى رقم 113 لسنة 1994 لعدم احتفاظه بالفواتير الدالة على الشراء والقانون 281 لسنة 1994 لقيامه بتعبئة مواد غذائية عليها علامات تجاريه موضوعة على منتج نهائى بغير حق مع علم المدير المسئول عن مركز التعبئة بذلك.