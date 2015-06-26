إنشاء محطة مياه شرب جديدة بقرية ناصر بالوادي الجديد‎ يوليو المقبل

صرح عبد الناصر صالح ، رئيس الوحدة المحلية لقري ناصر الثورة بمركز الخارجة بالوادي الجديد الوحدة المحلية لقري ناصر الثورة بمركز الخارجة بالوادي الجديد عن انتهاء اعمال انشاء واقامة محطة مياه الشرب الجديدة بقرية ناصر في يوليو المقبل .

وقال إن المحطة ستخدم قريتي ناصر والثورة بقدرة 200 متر مكعب ساعة ،وعلي مساحة 400 متر مربع ،وبتكلفة اجمالية 7.5 مليون جنيه من موازنة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي .

وأضاف، أنه جاري حاليا اعداد مقترح خطة التنمية المحلية الموحدة لمشروعات تنمية قريتي ناصر والثورة خلال موازنة العام المالي الجديد 2015 /2016 .