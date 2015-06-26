بالصور.. تجمهر أهالي الكرنك بالأقصر إحتجاجا على قرار بناء سور حول المعبد‎

تجمهر أمام البوابة الرئيسية لمعبد الكرنك شمال مدينة الأقصر عقب صلاة الجمعة عدد من أهالي منطقة الكرنك العاملين في القطاع السياحي احتجاجا علي قرار ممدوح الدماطي وزير الآثار ببناء سور حول المعبد من ناحية الكورنيش .

وقال الأهالي المحتجين أن السور سيشوه البانوراما الخاصة بالمعبد وتعيق مشاهدة أعمدة وتماثيل المعبد من خارجه .

وأنهي الأهالي تجمهرهم بعد أن تمكنت بعض القيادات الأمنية من إقناعهم بنقل وجهة نظرهم هذه لوزير الآثار .

كان الدماطي قد أصدر قرارا بعد الهجوم الإرهابي الذي تصدت له قوات الشرطة بإنشاء سور حول ساحة معبد الكرنك من ناحية الكورنيش في إطار إجراءات تأمينه بتكلفة إجمالية 200 ألف جنيه والتي وافق علي إقامته المحافظ محمد بدر .