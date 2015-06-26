البرلمان العربي يدين تفجير مسجد الكويت

استنكر البرلمان العربي بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع في مسجد الإمام الصادق بمنطقة الصوابر بالكويت جاء ذلك خلال البيان الذي أصدره اليوم على لسان رئيسه أحمد بن محمد الجروان، وقال رئيس البرلمان العربي ان مثل هذه الأعمال الإرهابية التي تسعى الى زعزعة أمن الوطن العربي والتي تقف خلفها جهات تكن كل العداء للأمة العربية والإسلامية ، لن تنجح ابدا في شق الصف الكويتي والعربي ولا في احداث ما تهدف إليه من بلبلات وزعزعة للأمن، مشيرا الى ان الكويت ستبقى بإذن الله دائما آمنة مستقرة ومتماسكة تحت القيادة الحكيمة والحكم الرشيد لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله.

واستنكر الجروان بشدة الوقت والمكان اللذان نفذت فيهم الجهة الإرهابية عملها المشين مستهجنا الهجوم على المصلين في المساجد اثناء أداءهم لصلاة الجمعة وفي شهر رمضان المبارك بكل ما يحمله من قدسية للعرب والمسلمين. وقال ان مثل هذه الهجمات التي لا تراعي حرمة لمكان ولا لزمان ولا لدين أو ذمة، توضح لنا بما لا يدع مكانا للشك مدى ظلامية وانحراف فكر هذه الجهات الإرهابية المارقة، التي يجب علينا جميعا محاربتها وكشف مخططاتها الخبيثة والهدامة.

كما توجه الجروان باسم الشعب العربي كافة ببالغ العزاء لصاحب السمو أمير الكويت ولأسر الضحايا الذين قضوا اثناء هذه العملية الإرهابية الجبانة، راجيا ان يتغمد الله برحمته القتلى ويدخلهم فسيح جناته.