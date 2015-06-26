7 أرقام قياسية تحطمت في دوري 2015.. والزمالك يسعى لتخطي الأهلي مجددا

اقترب الدوري الأطول في تاريخ كرة القدم المصرية من الانتهاء. مخلفا ورائه أرقام قياسية عديدة محطمة.

الدوري المصري الممتاز موسم 2014-2015 كسر 7 أرقام قياسية تاريخية حتى اللحظة ولقد أوشك على الوصول لمحطته الأخيرة.

ومع نهاية المشوار واقتراب نادي الزمالك بنسبة كبيرة من اعتلاء منصة التتويج، يأمل الفارس الأبيض في تكبيد غريمه التقليدي النادي الأهلي خسارة جديدة على صعيد الأرقام القياسية في تاريخ المسابقة.

انتصار الفارس الأبيض الأخير على المقاولون العرب أعطاه الرقم القياسي في عدد النقاط التي أحرزها فريقا في موسم واحد بتاريخ الدوري المصري.

وصل رجال القلعة البيضاء إلى النقطة رقم 77. ونجحوا في تحطيم رقم الأهلي السابق الذي وصل إليه موسم 2004-2005. 74 نقطة.

ولا يزال رفاق القائد حازم إمام لديهم الفرصة لتحطيم رقم أخر يخص القلعة الحمراء. هو عدد الانتصارات التي حققها فريق بموسم واحد في تاريخ المسابقة.

الأهلي يمتلك الرقم القياسي حتى الآن، 26 انتصارا حققها موسم 1974-1975.

وحتى يحطم الزمالك هذا الرقم، عليه تحقيق الفوز في 4 مباريات من الـ6 المتبقية له على نهاية الموسم. إذ وصل الفريق بعد ثلاثية المقاولون إلى 23 انتصارا.

تفوق الزمالك على الأهلي من حيث عدد النقاط هو رقم قياسي من أصل 7 تحطمت هذا الموسم.

يقدم FilGoal.com تقريرا عن الأرقام القياسية التي تحطمت بدوري موسم 2014-2015، والأرقام التي قد تتحطم في قادم المباريات.

المباريات الأكثر

بوجود 20 فريقا يتنافسون بمجموعة واحدة، سيصل عدد مباريات الموسم الحالي إلى 380 مباراة مع ختام المسابقة.

رقم قياسي، تخطى الرقم السابق المسجل موسم 1990-1991 ألا وهو 307 مباراة. حين توج الإسماعيلي باللقب على حساب الأهلي في مباراة فاصلة أقيمت بمدينة المحلة فاز بها الدراويش بهدفين نظيفين أحرزهما عاطف عبد العزيز وبشير عبد الصمد.

الانتصارات الأكثر

موسم 1963-1964 الذي حسمه الزمالك على حساب الترسانة بعد مباراتين فاصلتين كان يحمل الرقم القياسي في عدد المباريات التي انتهت بانتصار بموسم واحد في تاريخ المسابقة، 224.

كُسر هذا الرقم في الموسم الحالي، بوصول عدد المباريات المنتهية بانتصار فريق وخسارة أخر إلى 241 بعد مباريات الخميس بالجولة 36 من البطولة.

التعادلات الأكثر

نفس الأمر بالنسبة للتعادلات.

وصل عددها الموسم الحالي إلى 112، محطمة الرقم القياسي السابق البالغ عدده 104، والذي تحقق موسم 1990-1991.

نقاط الزمالك

الزمالك وصل إلى النقطة رقم 77، متخطيا رقم الأهلي (74) الذي حققه موسم 2004-2005. وأصبح أكثر فريق في تاريخ البطولة يحقق نقاطا بموسم وحيد.

خسائر دمنهور

فريق ألعاب دمنهور الذي تأكد هبوطه لدوري الدرجة الثانية الموسم المقبل، حقق رقم قياسي سلبي يتعلق بعدد الخسائر التي مني بها فريق بموسم واحد عبر تاريخ المسابقة.

28 خسارة تلقاها دمنهور حتى اللحظة، وكان نادي المنيا هو صاحب الرقم القياسي السابق (24 خسارة) موسم 1974-1975.

تعادلات الدراويش

النادي الإسماعيلي أيضا حقق رقما قياسيا على صعيد تعادلات فريق بموسم واحد في تاريخ المسابقة.

التعادل مع الداخلية سلبيا يوم الأربعاء كان رقم 19 للدراويش هذا الموسم، رقم قياسي لم يحدث من قبل.

فيعود الرقم القياسي السابق لفريقا الاتحاد السكندري وبلدية المحلة. 16 تعادلا حققها الأول موسم 1990-1991، ونفس الرقم وصل إليه الثاني موسم 1996-1997.

شباك الأسيوطي

81 هدفا سكنت شباك فريق الأسيوطي الذي يتبقى له مباراتين قبل توديع الدوري الممتاز.

لم يستقبل فريقا هذا العدد من الأهداف بموسم واحد من قبل في تاريخ المسابقة. فيعود الرقم القياسي السابق لفريق أخر من الصعيد هو نادي المنيا الذي مني مرماه بـ73 هدفا موسم 1974-1975.

أرقام قد تتحطم

قد تشهد المسابقة تحطيم 3 أرقام قياسية أخرى هي، عدد أهداف البطولة بموسم واحد، عدد انتصارات فريق بموسم واحد، وعدد أهداف فريق بموسم واحد.

سُجل حتى الآن 834 هدفا في الموسم الحالي، ويبلغ الرقم القياسي المسجل في تاريخ المسابقة بموسم واحد 840 هدفا، أحرزوا موسم 1963-1964. على الأرجح الرقم سيتحطم في قادم الأيام.

إذا فاز الزمالك بـ4 مباريات من لقاءاته المتبقية سيرفع عدد انتصاراته الموسم الحالي إلى 27. ويملك الأهلي الرقم القياسي في هذا الصدد بوصوله لـ26 انتصارا موسم 1974-1975.

الأهلي يمتلك رقم قياسي أخر هو عدد الأهداف المسجلة بموسم واحد في تاريخ المسابقة، 69 هدفا أحرزها موسم 1974-1975.

إنبي هو الأقرب حاليا لكسر هذا الرقم بتسجيله 63 هدفا حتى الآن ويتبقى له 3 مباريات.

أما الزمالك فأحرز 58 هدفا ويتبقى له 6 لقاءات. بينما سجل الأهلي 56 هدفا ويتبقى له 5 لقاءات.