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انتقالات في الجول – عضو لجنة الأهلي.. عن إضافة 3 أحمد فتحي للفريق

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انتقالات في الجول – عضو لجنة الأهلي.. عن إضافة 3 أحمد فتحي للفريق انتقالات في الجول – عضو لجنة الأهلي.. عن إضافة 3 أحمد فتحي للفريق

هناك 3 لاعبين في صفقة أحمد فتحي. هذا هو السبب الرئيسي الذي يجعل الأهلي يسعد لو عاد إليه ابنه من أم صلال.

هكذا يؤمن وليد صلاح الدين عضو لجنة الكرة بالأهلي في تصريحاته لـFilGoal.com عن كم يستفيد الفريق الأحمر لو أتم تلك الصفقة.

ويقول وليد صلاح الدين: "فتحي بمفرده يلعب في 3 مراكز. هو 3 صفقات للأهلي إن قرر العودة".

وتابع "يضاف إلى تعدد المراكز التي يجيد فيها فتحي في الوسط وفي الناحية اليمنى والدفاع، فهو كذلك يمتلك خبرة كبيرة".

وأردف عضو لجنة الكرة بالقلعة الحمراء "تلك الخبرة تفيد أي فريق يذهب إليه. إنه لاعب كبير وقيمته الفنية غير عادية".

وكان فتحي قد كشف عن وجود مفاوضات من جانب الأهلي لاستعادته هذا الصيف.

قد يلعب فتحي في الوسط وينضم لكتيبة فيها حسام عاشور وحسام غالي وربما معه صالح جمعة من إنبي.

قد يشارك كظهير أيمن ويدعم جبهة لمع فيها هجوما باسم علي وظهر فيها الواعد محمد هاني.

وأتم وليد صلاح الدين "فتحي نتعامل معه كابن للنادي طبعا. نرحب به في أي وقت".

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فيديو اليوم السابع